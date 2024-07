Un chien errant recueilli par un fermier insiste pour que son amie enceinte soit sauvée aussi (vidéo)

Quelques heures après avoir été hébergé dans une ferme, un chien des rues a préféré s’échapper. Il l’a fait non pas car qu’il n’aimait pas cet endroit, mais parce qu’il voulait à tout prix rejoindre sa compagne qui attendait des bébés. Leur bienfaiteur n’avait pas l’intention de les laisser continuer de vivre dans l’errance.

David Frea possède une ferme dans le nord de la Californie. Sa fille Michelle Rocha Frea, alias « @meeshcaroon » sur TikTok, a posté le 26 juin 2024 une vidéo racontant l’histoire des nouveaux membres de la famille ; un couple de chiens errants et leur progéniture, en l’occurrence.

« Mon père avait une chienne appelée Winn Dixie et qui était son bras-droit au travail, explique la tiktokeuse. Elle le suivait partout et montait sur le tracteur à ses côtés ». Malheureusement, elle avait perdu la vie dans un accident. « Mon père était dévasté », poursuit la fille du fermier.

Récemment, un ami a appelé ce dernier au sujet de 2 chiens abandonnés, l’un d’eux ressemblant à Winn Dixie. « Mon père a pris cela comme un signe et l'a finalement ramené à la maison », dit Michelle Rocha Frea. Il l’a appelé Tommy.



@meeshcaroon / TikTok

Quelques heures plus tard, Tommy a disparu. « Il avait creusé un trou sous la clôture et s’était échappé », relate-t-elle. Michelle Rocha Frea l’a cherché partout, en vain.

Le chien a été retrouvé le lendemain matin à l’endroit où il avait été abandonné. Il venait de parcourir une quinzaine de kilomètres en une nuit. « Quand ils sont venus le chercher, il était clair que Tommy ne voulait pas partir. En fait, il ne voulait pas s’en aller sans son amie, la chienne qui avait été abandonnée avec lui », précise l’auteure de la vidéo que relaie Newsweek.



@meeshcaroon / TikTok

De 2 à 9 chiens !

La chienne, qui a été appelée Sawyer par la suite, était trop craintive pour se laisser approcher. David Frea n’a réussi à la rattraper que la semaine suivante. Les 2 canidés ont alors été ramenés à la ferme.

Le fermier était aux petits soins avec le couple. Il a même convenu avec le vétérinaire d’un rendez-vous pour les faire stériliser, mais avant la date prévue, il s’est rendu compte que Saywer était gestante.

Quelques semaines plus tard, la chienne a donné naissance à 7 chiots. David Frea les garde jusqu’à ce qu’ils passent le cap du sevrage et trouvent des familles aimantes. Quant à Tommy et Sawyer, il les a adoptés.



@meeshcaroon / TikTok

Voici la vidéo :

