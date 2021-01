Un chien errant livré à lui-même et sur le point d'abandonner redécouvre l'amour grâce aux réseaux sociaux

Alors qu’elle semblait condamnée à mourir sur place, une chienne a finalement été secourue et soignée. Véritable miraculée au regard de l’état dans lequel elle était quand on l’avait découverte, elle a fini par être adoptée par la suite.

Une chienne errante appelée Jeevith gisait au milieu d’une flaque d’eau dans la rue. Extrêmement maigre et faible, elle était couverte de boue et pouvait à peine bouger. Elle semblait avoir renoncé à lutter pour rester en vie, raconte Animal Channel.

Heureusement, un passant s’en est aperçu et a appelé à l’aide via Facebook. Un post vu par de nombreux internautes, dont les membres de l’association locale Kannan Animal Welfare, basée à New Delhi en Inde.

Une équipe de bénévoles a rapidement été envoyée sur les lieux. Ils ont récupéré la chienne et l’ont emmenée sans attendre chez le vétérinaire le plus proche. Ce dernier l’a aussitôt mise sous perfusion. Son état était encore particulièrement préoccupant.

En plus d’être maigre et affamée, Jeevith souffrait terriblement à cause des parasites dont elle était littéralement infestée. Elle portant, en effet, de nombreuses blessures où se développaient des larves. Ces dernières lui avaient d’ailleurs fait perdre un œil.

Son cas paraissait désespéré, mais les vétérinaires et les membres de Kannan Animal Welfare n’ont jamais baissé les bras. La chienne non plus. Grâce aux soins et à une alimentation appropriée, Jeevith a pu reprendre des forces et son état de santé a connu une nette amélioration. Quelques jours après sa prise en charge, elle a même pu se remettre à marcher.

Par la suite, la chienne s’était tellement bien remise que, au refuge, on s’est dit qu’elle était désormais prête à commencer sa nouvelle vie. Jeevith n’a pas eu à attendre longtemps, puisqu’une famille vivant à l’étranger a décidé de l’adopter. Chose impensable quelques semaines plus tôt…

