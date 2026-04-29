Un chien errant fait quelques pas vers ses sauveurs puis s'effondre, ils lui retirent près de 900 tiques pendant 4 heures et demie

Recueilli à bout de forces, ce chien couvert de plus de 900 tiques a frôlé le pire avant une prise en charge en urgence qui lui a sauvé la vie. Désormais soigné et déjà en nette amélioration, son histoire poignante a déclenché une enquête pour comprendre comment il a pu en arriver là.

A Wolcott dans le Connecticut (Etats-Unis), des passants bienveillants ont découvert un chien extrêmement mal en point au bord d'une route, le samedi 18 avril 2026. Ils ont aussitôt appelé le service local de contrôle des animaux, qui a envoyé des agents sur les lieux.

Lorsque ces derniers sont arrivés, le quadrupède a fait quelques pas dans leur direction avant de s'effondrer. Ils ont constaté que son corps était littéralement envahi par les tiques. Il portait également des traces de morsures et diverses blessures. Il a été pris en charge.

Le lendemain, le chien, qui a été appelé Tony par la suite, a été emmené au salon de toilettage Mack and Molly’s Pet Parlor à Terryville. La propriétaire Kim Webster et sa stagiaire Kim Borbas ont pris soin de lui gratuitement, comme elles le font pour tout animal secouru ou issu d'un refuge.

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Wolcott Dog Pound / Facebook

Elles ont passé 4 heures et demie à le laver et surtout à retirer les tiques ; elles en ont dénombré plus de 900… « En 25 ans de métier, c'est le plus grand nombre de tiques que j'aie jamais vu sur un animal », confie Kim Webster à NBC Connecticut . « Tony est arrivé dans un état lamentable. Il était très affaibli émotionnellement et physiquement », ajoute la toiletteuse.

« C'est comme s'il savait que nous essayions de l'aider »

Elle a été touchée par sa douceur et sa docilité. « Il nous laissait absolument tout faire. Je ne connais aucun autre chien qui serait resté assis là pendant 4 heures à être manipulé et séché au sèche-cheveux. Le traumatisme qu'il a subi en si peu de temps, tous ces changements, ces bains et ces séchages… C'est comme s'il savait que nous essayions de l'aider », poursuit-elle.



Wolcott Dog Pound / Facebook

L'examen vétérinaire a révélé, sans grande surprise, que Tony souffrait d'anémie à cause de tous ces parasites. Il est sous antibiotiques et reçoit tous les soins dont il a besoin. Il se porte déjà mieux et a même pu faire connaissance avec d'autres chiens.



Wolcott Dog Pound / Facebook

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Le service animalier a constaté qu'il n'était pas pucé. Informées de la situation, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête dans l'espoir de connaître son histoire et de savoir comment il s'était retrouvé dans un tel état et livré à lui-même.