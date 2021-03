Un chien errant entre de lui-même dans une clinique vétérinaire et se fait diagnostiquer un cancer !

Le chien avait vu juste en entrant dans une clinique vétérinaire. C’est grâce à cela que son cancer a été découvert et qu’il a pu commencer son traitement. C’est aussi ce qui lui permettra très probablement de trouver une nouvelle famille.

Un chien s’est fait diagnostiquer un cancer en s’introduisant dans une clinique vétérinaire au Brésil, comme le rapporte le Daily Mail. La scène, qui a été filmée par la caméra de surveillance de l’établissement, a eu lieu samedi dernier (6 mars).

Ce jour-là, quelques clients accompagnés de leurs animaux de compagnie se trouvaient dans la salle d’attente de la clinique Vet VIP à Juazeiro do Norte, ville du Nord-est du pays. Un chien errant est alors entré en boitant et s’est assis contre le mur.

La vétérinaire Dayse Silva, qui était derrière le comptoir, l’a alors rejoint et s’est accroupie pour essayer de voir ce qui le faisait tant souffrir. Elle ainsi constaté qu’il avait une griffe incarnée. Des examens plus poussés ont toutefois révélé par la suite que l’animal avait un problème encore plus sérieux ; une tumeur cancéreuse au niveau de ses parties génitales.

Le chien a commencé la chimiothérapie et « va très bien »

Le chien a pu commencer son traitement par chimiothérapie après ce diagnostic inattendu. Dayse Silva a indiqué qu’elle le gardera chez elle jusqu’à ce qu’il s’en remette et qu’on lui trouve une famille adoptive.

« Il va très bien. Excité, intelligent, différent de quand il est venu ici » a, par ailleurs, déclaré la vétérinaire au média en ligne brésilien G1. Elle ajoute que le chien ne saigne plus et qu’il ne semble plus ressentir de douleur. Il a aussi très bien réagi à la première séance de chimiothérapie.

Tout a donc l’air d’aller sur la bonne voie pour le brave quadrupède, qui a frappé à la bonne porte. Une cagnotte a été ouverte en ligne pour couvrir le coût de son traitement. Le total des dons a déjà dépassé la somme demandée.