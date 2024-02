Un chien endolori par un bout de cactus demande l’aide de campeuses qui ne se contentent pas de l’en débarrasser

Vanessa Keating, Theresa Burge et Aubrey Metropulos sillonnent les routes en camping-car et s’arrêtent au gré de leurs envies pour camper et profiter du paysage. Récemment, elles s’étaient rendues sur le site de Bulldog Canyon en Arizona (Etats-Unis).

Peu après leur arrivée, elles ont commencé à explorer les environs et ont alors vu un petit chien seul au milieu de toute cette étendue déserte. Elles ont essayé de gagner sa confiance, mais l’animal hésitait à se laisser approcher.

Toutefois, après avoir émis quelques grognements, il s’est décidé à venir vers elles. « Il ne lui a fallu que quelques minutes pour s'approcher d'abord de ma sœur Theresa, mais il était toujours nerveux, raconte Vanessa Keating à The Dodo. Nous avons rapidement réalisé qu'il avait un bout de cactus cholla collé sur le côté, et une fois qu'elle l'a retiré, il s'est détendu ». Le quadrupède s’est même mis à sautiller de joie.

Les 3 jeunes femmes ont essayé de se renseigner au sujet du chien dans le secteur, mais les rares personnes qu’elles ont rencontrées ne le connaissaient pas.



@nomaddiaries / TikTok

Il était perdu depuis 2 jours

Le lendemain, elles l’ont emmené chez quelqu’un qui avait un lecteur de puce d’identification. Par chance, il en portait bien une et le trio a ainsi pu obtenir les coordonnées de son propriétaire.

Ils lui ont laissé un message, et l’homme a appelé peu après. Il était ému, expliquant qu’il avait perdu son chien, nommé Echo, 2 jours plus tôt et qu’il était extrêmement inquiet.

Les retrouvailles ont eu lieu dans la foulée. « Il y a eu beaucoup de larmes, détaille Vanessa Keating. Il pensait qu’Echo avait été attaqué par un coyote et avait perdu espoir. Il était si reconnaissant et soulagé. »



@nomaddiaries / TikTok

Dès qu’il a reconnu son maître, Echo a bondi du véhicule pour se jeter dans ses bras. Il a pu rentrer à la maison sain et sauf après cette escapade involontaire dans le désert.

A lire aussi : La vidéo touchante d’une Golden Retriever atteinte de démence qui s’amuse en jouant à cache-cache



@nomaddiaries / TikTok