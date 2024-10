Un chien en quête de fraîcheur se transforme en statue pour ne faire qu'un avec la fontaine (vidéo)

« Sois de l’eau, mon ami ». Ces mots de Bruce Lee sont entrés dans la légende. Un conseil qu’un chien vivant au Canada semble avoir décidé d’appliquer quasiment à la lettre, à la différence près qu’il est devenu non pas de l’eau, mais une fontaine publique.

Les chiens sont des animaux particulièrement sensibles à la chaleur. Il est donc de notre responsabilité, en tant que maîtres et maîtresses, de faire en sorte qu’ils soient à l’abri des températures élevées.

Quand ils y sont exposés, tous les moyens sont bons pour eux pour s’en prémunir et se procurer un peu de fraîcheur, même si cela implique de se mettre en spectacle apparemment. C’est, en tout cas, ce qui s’est passé récemment pour l’un d’eux à Toronto dans la province de l’Ontario (Canada).

Une scène amusante et surréaliste a été filmée par un passant et partagée sur le compte Instagram « torontosight » le 12 septembre 2024. Elle a pour théâtre le parc Saint James et notamment sa fontaine.

Son protagoniste est un Berger Allemand qui avait manifestement du mal à supporter la chaleur ce jour-là. Pour se rafraîchir, il a décidé d’escalader la fontaine, puis de rester immobile sous l’eau pour s’offrir une longue et agréable douche.

Il donnait l’impression de faire partie de l’ouvrage, comme s’il était une sculpture ornant la fontaine. Ce n’est que lorsqu’il a bougé légèrement la tête que l’on a eu la confirmation que c’était bien un chien, en chair et en os. Voici la vidéo, que relaie Parade Pets :

« Je pensais qu’il faisait partie de la fontaine »

D’ailleurs, parmi les nombreux internautes ayant commenté la vidéo, plusieurs ont admis avoir été trompés par ce qu’ils voyaient. « Je pensais qu’il faisait partie de la fontaine », a réagi aiis_xo. « Ca a m'a pris beaucoup trop de temps pour comprendre que le chien n'est pas une statue », a écrit, pour sa part, angyl32.

torontosight / Instagram

Les témoins visibles dans la vidéo ne semblaient pas surpris. L’un des 2 hommes assis sur le banc avait les yeux rivés sur son téléphone, tandis que l’autre regardait le chien avec un air impassible. Peut-être ce Berger Allemand est-il coutumier du fait…