Un chien en quête d'une famille depuis 3 ans devient la star d'une pièce de théâtre dont les organisateurs promeuvent l'adoption en refuge

Tajin a poussé les portes d’un refuge animalier basé à Austin, au Texas (États-Unis), le 12 août 2021. Des agents de la protection animale l’avaient sauvé de conditions de vie déplorables. La boule de poils vivait attachée dans une cour, sans eau ni nourriture.

À la suite de son sauvetage, Tajin est devenu l’un des pensionnaires préférés des bénévoles. Aujourd’hui, le canidé de 8 ans vit avec Erin Pettus, qui s’est constituée famille d’accueil.

© Sarah Jurgensen Throop / Facebook

Une idée originale pour aider les chiens de refuge

Comme le rapporte un article publié sur le site web de Newsweek, Tajin a récemment gagné en célébrité. Comment ? En jouant dans la pièce de théâtre Legally Blonde (La revanche d’une blonde) !

« Zilker Theater Productions a été incroyablement généreux en contactant l’Austin Animal Center pour faire participer des chiens adoptables dans leur spectacle en direct, déclare Erin, ils ont été très encourageants et disposés non seulement à travailler avec Tajin sur scène, mais aussi à aider à promouvoir un certain nombre de nos autres chiens qui attendent depuis longtemps, avant le spectacle et durant l’entracte. »

Tajin a brillé sur scène, mais cette action a également permis de faire connaître des chiens de refuge en quête d’une famille aimante dans la région.

Tajin « devient rapidement votre meilleur ami »

Durant la pièce de théâtre, l’adorable toutou a montré ses immenses qualités. Décrit comme extraverti et amical par ses bienfaiteurs, Tajin « devient rapidement votre meilleur ami ».

Il préfèrerait être le seul animal de compagnie du foyer, mais il pourrait potentiellement vivre avec un partenaire qui lui correspondrait. Nous lui souhaitons de tout cœur de trouver le foyer idéal !