Inquiété par le jeu de scène d’un acteur de théâtre, ce chien stoppe une représentation pour aider l’homme "en crise" (Vidéo)

En Turquie, un spectacle de rue a donné lieu à une scène totalement improvisée et extrêmement touchante, puisqu’elle a impliqué un chien errant. L’animal pensait venir en aide à un homme blessé, mais ce dernier ne faisait que jouer la comédie.

Le 30 août dernier, on célébrait la Fête de la Victoire en Turquie. Des festivités commémorant la fin de la guerre d’indépendance turque en 1922. A cette occasion un spectacle de théâtre en plein-air a été donné dans les rues d’Izmit, ville située à 80 km d’Istanbul.

Numan Ertu?rul Uzunsoy était l’un des acteurs prenant part à cette représentation. Il incarnait le personnage d’un cavalier qui était « tombé de son cheval et avait du mal à respirer », explique-t-il à The Dodo. Le comédien a donc feint de souffrir en s’effondrant par terre.

C’est là qu’un spectateur un peu particulier s’est approché de lui. Il s’agissait d’un chien errant. Le quadrupède est arrivé en remuant la queue, puis s’est mis à lécher le visage de Numan Ertu?rul Uzunsoy, avant de poser la tête sur lui dans un signe d’affection. L’acteur n’a pu s’empêcher de sourire et a commencé à le caresser. Un autre comédien l’a rejoint et imité, pour le plus grand bonheur de l’animal. Ce dernier a finalement été éloigné et la scène a pu reprendre, alors que tous ceux qui venaient d’y assister ont été à la fois émus et amusés.

« J’étais très touché. Il était comme un ange qui voulait m’aider. C’était un moment très émouvant pour moi. Je ne m’y attendais pas », confie l’artiste.

Numan Ertu?rul Uzunsoy est revenu le lendemain sur les lieux, espérant revoir le chien, mais il n’y était pas. Il a retenté sa chance le jour d’après sans plus de succès. Il s’est promis de continuer jusqu’à ce qu’il puisse le retrouver afin de lui venir en aide et lui trouver une famille.