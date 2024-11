Un chien reconnaît la voix de son propriétaire au téléphone après avoir été séparé de lui pendant 2 ans (vidéo)

Bill Ballato et son croisé Beagle, Bosco, sont plus soudés que jamais. Les amis ont été séparés pendant 2 ans suite à la fugue du canidé. Leur premier contact après cet éloignement s’est fait par téléphone. Dès les premiers mots de Bill, Bosco s’est redressé, reconnaissant la voix de son humain tant aimé.

Dans leur quartier de Westerly, au Rhode Island (États-Unis), Bill et Bosco étaient connus pour leur complicité. Les amis étaient indissociables et l’homme ne faisait rien sans son toutou. Malheureusement, cette belle relation a été ternie par la disparition du quadrupède, alors âgé de 9 ans.

watchJojo / Youtube

Des recherches infructueuses

Bosco, qui se trouvait dans le jardin, a trouvé le moyen de retirer sa laisse et a fugué. Son envie de liberté l’a conduit à se perdre et le toutou n’a plus jamais retrouvé le chemin de la maison. Quand Bill s’est rendu compte de cela, il a commencé des recherches afin de retrouver son meilleur ami.

Il a placardé de nombreuses affiches et publié des messages sur les réseaux sociaux dans l’espoir qu’un témoin se manifeste, mais personne ne semblait avoir vu Bosco. Lequel demeurait introuvable après plusieurs mois. Bill a fini par déménager, écartant toute chance de voir un jour Bosco rentrer à la maison. Toutefois, l’homme gardait espoir au plus profond de lui.

Un coup du destin

Bill a continué sa vie sans jamais oublier sa boule de poils. Un jour, rapportait Shareably, il a reçu l’appel d’un policier lui indiquant qu’un chien ressemblant à Bosco avait été repéré près d’un parking. Une bienfaitrice s’est alors portée volontaire pour capturer le canidé et a placé un piège non agressif dans la zone.

Quand Bosco s’est retrouvé dans la cage, Bill a été contacté par téléphone et a appris l’excellente nouvelle. En entendant sa voix, le quadrupède s’est levé et s’est mis à aboyer, tout en remuant la queue. Il n’avait jamais oublié son maître, avec lequel il a été réuni quelque temps plus tard. Les 2 rattrapent désormais le temps perdu et profitent de la vie comme ils ont toujours su le faire.