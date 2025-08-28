Un chien en fugue retrouve sa famille après avoir été enlevé par une personne s'étant fait passer pour sa propriétaire et l'ayant maquillé

L’histoire de Blaze, un Goldendoodle, aurait pu connaître une fin bien différente. Après plusieurs jours de disparition, une imposture troublante et une course contre la montre, ce sont finalement 2 adolescents et un heureux concours de circonstances qui ont permis de réunir le chien avec sa famille.

Retrouvailles joyeuses et pleines d’émotion entre un chien appelé Blaze et sa famille, après 5 jours d’angoisse et une série de coups de théâtre, une femme s’étant fait passer pour sa propriétaire et l’ayant récupéré auprès de 2 jeunes gens qui croyaient bien faire. Un récit rapporté par CBS News le mercredi 27 août.

Tout avait commencé le jeudi 21 août. Ce jour-là, le portail de la cour arrière de la maison de Nikita et Leon Rai, dans le quartier de Queens Village à New York, avait été laissé ouvert par inadvertance. C’est par là que Blaze, leur Goldendoodle de 17 mois, était sorti. Il était ensuite apparu sur des images de vidéosurveillance filmée devant le domicile. Il se tenait sur le trottoir avant de se volatiliser.



Bring Blaze Home - Stolen Golden Doodle, Queens NY / Facebook

Dès qu’elle s’est rendu compte de la disparition du chien, sa maîtresse Nikita Rai s’est lancée à sa recherche. Elle a ratissé le quartier en criant son nom, mais l’animal restait introuvable.



Bring Blaze Home - Stolen Golden Doodle, Queens NY / Facebook

Peu après, Nikita et Leon ont appris que Blaze avait été retrouvé par 2 adolescents. Ces derniers avaient partagé une publication à son sujet sur une application de vidéosurveillance, espérant que ses propriétaires le reconnaissent. Quand le couple s’est rendu chez eux dans l’espoir de ramener le Goldendoodle à la maison, cela a été la douche froide ; leurs jeunes interlocuteurs leur ont expliqué qu’une dame prétendant être la maîtresse de Blaze venait de le récupérer.

Une caméra de surveillance avait d’ailleurs capturé le moment où la suspecte était venu chercher le chien. Voici la vidéo :

Les Rai ont prévenu la police, placardé des affiches et inondé les réseaux sociaux d’avis de recherche. La ravisseuse ayant utilisé un téléphone et une ligne jetables pour contacter les garçons, il était impossible de la retrouver par cette voie.

Heureux épilogue et interrogations

La délivrance est finalement venue du même duo d’adolescents le mardi 26 août. Alors qu’ils étaient dehors avec leur mère, ils ont reconnu le véhicule de la suspecte. Blaze était à bord. Ils ont immédiatement appelé ses propriétaires et les forces de l’ordre.

Quelques minutes plus tard, la police est arrivée sur les lieux et a mis le chien en sécurité. Les Rai l’ont rejointe et se sont ainsi vu remettre le canidé, sain et sauf. Seule ombre au tableau : la fausse maîtresse lui avait teint les oreilles, la queue et l’abdomen, très probablement dans une tentative de le rendre méconnaissable.

“Il reste encore tant de questions sans réponse sur ce que Blaze a enduré, sans parler de ses oreilles, de sa poitrine et de sa queue colorées. Mais aujourd'hui, nous nous accrochons au réconfort de le voir en sécurité chez lui, là où il doit être”, pouvait-on lire hier sur la page Facebook créée pour coordonner les recherches. Un post accompagné d’une photo montrant le chien de retour à son endroit préféré, la fenêtre en l’occurrence.