Un chien en fugue échappe à la noyade, traverse un tunnel puis change d’Etat en provoquant une traque d'envergure

La folle escapade d’un chien ayant peur des humains s’est achevée au bout de 9 jours sur un parking, à des kilomètres de chez lui et après avoir mobilisé anonymes, policiers et une éducatrice canin. Il doit à présent retrouver sa tranquillité et apprendre à faire confiance aux gens.

Un jeune chien a vécu une incroyable aventure après avoir fugué à New York, pour se retrouver dans le New Jersey et enfin être récupéré sain et sauf plus d’une semaine plus tard. Un récit rapporté par le New York Post le dimanche 8 mai.

Bailey est un croisé Berger Allemand / Akita Inu de 7 mois. Il est le rescapé miraculeux d’une escapade semée d’embûches et de dangers, et qui avait commencé le vendredi 29 avril. Ce jour-là, il avait réussi à s’échapper du jardin de ses maîtres, qui habitent le quartier new-yorkais de Red Hook.

La disparition de l’animal avait rapidement donné lieu à une forte mobilisation. Harriet Zucker, éducatrice canin, a activement participé aux recherches. Elle était l’une des premières à apprendre, peu après la fugue du quadrupède, qu’il s’était retrouvé à nager dans l’East River. Il y a avait été repéré par un homme travaillant à bord d’une barge. Ce dernier avait essayé de le secourir, mais Bailey s’éloignait à chaque fois qu’il s’en approchait. Il avait finalement réussi à le guider jusqu’à la terre ferme.

Là, le chien s’est effondré sur la berge, où il a passé un moment sous le soleil à retrouver des forces, avant de disparaître à nouveau. Harriet Zucker et les autres personnes lancées à sa poursuite ont placé de la nourriture en divers endroits dans ce secteur, espérant attirer l’insaisissable Bailey, mais sans résultat.

Le chien restait introuvable jusqu’au weekend dernier. Le samedi 7 mai, une vidéo postée sur Twitter le montrait totalement désorienté, passant dangereusement d’une voie à une autre dans le tunnel Brooklyn Battery. Le tout sous les yeux incrédules des automobilistes qui ralentissaient pour ne pas le blesser. Un véhicule de la police routière new-yorkaise était également sur les lieux et suivait le canidé à bonne distance, tout en veillant à sa sécurité et à celle des usagers du tunnel.

Retrouvé et sauvé dans le New Jersey

Par la suite, Bailey s’est dirigé vers Manhattan. Le lendemain, Harriet Zucker a reçu un témoignage selon lequel le chien avait quitté l’Etat de New York pour se retrouver dans celui du New Jersey voisin. Il a effectivement été vu par la police de Port Authority, avant que sa fuite ne prenne fin sur le parking d’un magasin de bricolage local.

« C'était assez surprenant qu'il se soit retrouvé dans le New Jersey, ce qui est une sacrée aventure pour un chiot qui n'était jamais sorti auparavant », dit l’éducatrice canin. Hormis une blessure à la patte, Bailey se porte bien malgré ces 9 jours passés loin de chez lui.

New York Post

Il doit être soigné et ramené à son propriétaire, qui aura à travailler avec lui sur sa crainte des humains. « Il y a beaucoup d'espoir pour lui, c'est un gentil chien », d’après Harriet Zucker.