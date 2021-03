Un chien en attente d'adoption pendant 667 jours a enfin retrouvé un nouveau foyer

Melvin a attendu près de 2 ans avant d’avoir enfin une famille. Durant son long séjour au refuge, les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour peaufiner l’éducation de ce chien et démentir les préjugés dont sa race fait l’objet.

Un Pitbull errant, aujourd’hui âgé de 3 ans et 10 mois, avait été recueilli par le Long Beach Animal Care Services avant d’être transféré au refuge de la SpcaLA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals Los Angeles), en Californie.

Le chien avait ensuite été tout près d’être adopté à 2 reprises, mais à chaque fois, on l’avait ramené pour des raisons inconnues. L’équipe de la SpcaLA savent pourquoi Melvin a vécu tant de déceptions : sa race.

C’est ce que confirme Sara Taylor, en charge du volet comportemental et éducatif à la SpcaLA. Pour elle, Melvin avait moins de chances que ses congénères d’être adopté parce qu’il est un Pitbull.

Pourtant, il ne s’était jamais montré agressif. Ce chien, qu’elle décrit comme étant très intelligent et énergique, était simplement turbulent, notamment dans sa manière d’accueillir les gens. Sans toutefois chercher à leur faire mal. Son attitude avait tendance à effrayer ceux qui ne le connaissaient pas.

Au refuge, les bénévoles ont tout fait pour le stimuler et lui permettre de se dépenser : séances d’éducation, exercices, jeux… « Il n'a pas vraiment eu besoin de modification de comportement. Il n'avait pas de problèmes majeurs sur ce plan. Il avait juste besoin d'une éducation de base », indique Sara Taylor à GMA.

Une famille d’amoureux des Pitbulls

Début mars, après très exactement 667 jours passés à la SpcaLA, Melvin a trouvé la famille parfaite. Patricia Nevi-Maguire a toujours eu des Pitbulls ; elle en a élevé 8. Récemment, l’un de ses 3 derniers chiens, Romeo, était décédé et, après la période de deuil, elle cherchait à en adopter un autre pour accompagner son duo Tibbs et Luna.

Melvin s’appelle désormais Loki et il n’a jamais été aussi heureux de sa vie. Il a 2 congénères avec lesquels il s’entend à merveille et une famille qui l’aime. Une famille qui ne jure que par les Pitbulls : « Je les aime à mourir. Ils ont une si mauvaise réputation. C’est malheureux. Ce sont d’excellents chien de famille », explique Patricia Nevi-Maguire.

« Personne ne comprend [les Pitbulls], mais ma famille et moi, si. C'est pourquoi nous sauvons ces chiens plutôt que n'importe quel autre. Ils sont merveilleux, aimants et sont simplement heureux de faire partie de votre vie », conclut-elle.