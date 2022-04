Un chien émacié et découvert dans une caisse tente de retrouver la forme. Sa propriétaire négligente interpelée par la police !

Déshydraté, n’ayant plus que la peau sur les os et enfermé dans une cage, un chien était victime de négligence de la part de sa propriétaire jusqu’à sa découverte et son sauvetage par une association. Sa maîtresse a, quant à elle, été arrêtée et devra en répondre devant la justice.

La police de Des Moines, dans l’Etat de l’Iowa, a annoncé l’arrestation d’une jeune femme de 26 ans, accusée d’avoir négligé son chien à l’extrême. Ce dernier a été pris en charge par le service vétérinaire d’une association locale, rapporte WFLX ce mercredi 6 avril.

L’Animal Rescue League of Iowa avait porté secours au canidé en question, un Dogue Allemand répondant au nom de Kal, qui était détenu dans des conditions de vie épouvantables dans un appartement de la ville.



Il était enfermé dans une cage, sans nourriture ni eau. Kal était si maigre et déshydraté qu’il a été admis aux urgences du centre vétérinaire de l’Animal Rescue League of Iowa. Il a perdu une grande partie de sa masse musculaire, ne pesant que 20 kilogrammes. Le poids normal d’un Dogue Allemand adulte se situe entre 50 et 70 kilogrammes.



La priorité pour les vétérinaires : aider Kal à reprendre du poids et à se réhydrater

Le chien est actuellement soumis à un régime alimentaire spécifique destiné à l’aider à reprendre du poids de manière progressive, pour ne pas bousculer son organisme très affaibli. Il a également été mis sous perfusion dans le but de le réhydrater et de lui redonner des forces.



Les dernières nouvelles concernant sa santé sont rassurantes. D’après la police de Des Moines et l’association, il a déjà repris un peu de poids.

Sa maîtresse, identifiée par les forces de l’ordre comme étant Alexandria Byron, a donc été interpellée et doit comparaître devant le tribunal pour négligence animale.