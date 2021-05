Un chien disparu depuis 2 ans, retrouvé dans un fossé avec la patte cassée (vidéo)

Peu après avoir retrouvé sa chienne, dont elle était séparée depuis 2 ans, une femme a découvert qu’elle était malade et avait la patte cassée. Les opérations dont elle a besoin étant coûteuse, elle a lancé un appel aux dons pour l’aider à les financer.

Début 2019, Emily Dansey, qui vit en Virginie dans l’Est des Etats-Unis, perdait sa chienne Camille. La femelle Pitbull avait disparu alors qu’elle se trouvait dans la propriété familiale. Sa maîtresse pense qu’on l’avait volée.

Depuis ce jour-là, Emily Dansey et ses proches n’ont eu de cesse de la chercher. Malgré tous leurs efforts, la mère de famille n’avait plus aucune nouvelle de son amie à 4 pattes.

Tout a changé, toutefois, le 5 février dernier. Elle recevait alors un appel téléphonique lui apprenant que la SPCA (Society for the prevention of cruelty to animals) du comté de Fluvanna, toujours en Virginie, venait de poster la photo d’une chienne ressemblant en tout point à Camille.

Emily Dansey s’est aussitôt rendue sur le site web de l’association de protection animale et a retrouvé l’image en question. Elle a immédiatement reconnu sa chienne. Elle en avait la totale certitude.

Une collecte de fonds pour financer les opérations de Camille

Quelques jours plus tard, elle a pu se rendre au refuge de la SPCA de Fluvanna. Les retrouvailles avec Camille ont été joyeuses et pleines d’émotion. L’animal lui paraissait néanmoins faible, et elle a mis cela sur le compte de la fatigue liée à la longue période d’errance.

Par ailleurs, elle avait passé 2 jours dans un fossé avant d’être repérée, rapporte NBC 12.

Par la suite, elle a constaté que la chienne Pitbull était toujours aussi mal en point. Chez le vétérinaire, on a découvert qu’elle était fortement déshydratée, qu’elle avait la patte cassée et qu’elle présentait une hypertrophie cardiaque (augmentation anormale et pathologique de la taille du cœur).

Camille doit subir plusieurs interventions chirurgicales, mais ces opérations ont un coût de plusieurs milliers de dollars que sa maîtresse ne peut assumer seule. C’est pourquoi Emily Dansey a lancé un appel aux dons.

