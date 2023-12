Un chien dénutri découvert attaché à un arbre à des dizaines de kilomètres de son domicile

Grâce à un passant attentif, un chien livré à lui-même et mal en point a été pris en charge par les autorités locales qui cherchent à en savoir davantage sur les circonstances ayant précédé son abandon. L’animal qui était attaché à un arbre est désormais entre de bonnes mains et sera bientôt vu par un vétérinaire.

Un chien cachectique a été découvert attaché à un arbre dans un hameau de Seine-Maritime, rapportait Paris-Normandie le lundi 4 décembre.

La découverte a été faite dimanche par un passant du côté d’Ennecuit à Bosc-Roger-sur-Buchy, commune située à 30 kilomètres au nord-est de Rouen.

Le quadrupède, de type American Staffordshire Terrier et âgé de 2 ans, était attaché au moyen d’une corde de couleur rouge, précisait la page Facebook de la « Commune nouvelle de BUCHY ».

La personne l’ayant repéré a prévenu les gendarmes, qui ont constaté à leur arrivée le tempérament calme et amical de l’animal. Malgré l’épreuve qu’il venait de vivre et probablement la longue période de négligence dont il était victime à en juger par son état, le post Facebook cité plus haut le décrit, en effet, comme « extrêmement gentil ».

Il présente également des blessures, notamment à l’arrière du corps et qui pourraient être des traces de morsures. Par ailleurs, sa queue semble rongée.



Inter Caux Vexin / Facebook

Le chien est identifié par puce électronique, d’après Dominique Alix, maire délégué de Buchy. Ce qui a permis de remonter jusqu’à sa propriétaire qui habite Déville-lès-Rouen, dans le nord-ouest de l’aire urbaine rouennaise.

Le chien placé en fourrière, un vétérinaire l’examinera mercredi

A-t-il été abandonné par sa maîtresse ? Quelqu’un le lui a-t-il volé avant de s’en débarrasser ? Ce sont là quelques-unes des questions au sujet du canidé qui restent sans réponse pour le moment.

M. Alix ayant indiqué à Paris-Normadie qu’il se réservait « le droit de porter plainte », la procédure pourrait contribuer à éclaircir les circonstances de cet abandon.

Inter Caux Vexin / Facebook

En attendant, la priorité est de faire en sorte que le chien s’en remette tant physiquement que psychologiquement. Il a été placé en fourrière en attendant la venue du vétérinaire prévue pour demain mercredi et éventuellement son transfert à une association de protection animale de la région.