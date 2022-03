Un chien découvert avec un fil de fer attaché autour du corps implore silencieusement de l'aide avec ses yeux (vidéo)

(William, étudiant à Lille)

" J'ai souscrit à une assurance pour, mon jeune Bouledogue, dès sa naissance et j'ai été très heureux d'avoir cette assurance pour chien le jour où il s'est cassé la patte en jouant. Les soins chez le vétérinaire ont été pris en charge et lorsque l'on est étudiant, on a pas forcément le budget pour assurer ce type de dépense. "