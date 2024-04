Blessé et orphelin à la suite d'un incendie, ce chiot peut à nouveau aspirer au bonheur en rencontrant un pompier 1 mois plus tard

Un incendie a fait basculer la vie d’un jeune chien. Le sinistre lui a non seulement occasionné des brûlures ayant nécessité beaucoup de temps et de soins pour guérir, mais il a, en plus, emporté sa maman. Quelques semaines plus tard, Smokey a vu la chance lui sourire enfin après tant de terribles épreuves.