Un chien de refuge passe par la case prison pour la bonne cause et apprend son futur métier à la ferme

Un chien sauvé d’un refuge, un détenu en quête de rédemption et une ferme du Missouri qui s’apprête à accueillir un nouveau membre pas comme les autres… L’histoire de Bentley, un Plott Hound au parcours inattendu, illustre à merveille le pouvoir de la réinsertion, qu’elle soit humaine ou canine.

PHARM Dog USA, une association basée à Albany dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis) et fondée par Jackie Allenbrand, recueille des chiens de refuges et les forme pour en faire des compagnons de travail à la ferme, destinés à aider les agriculteurs malades, blessés ou en situation de handicap.

L’un de ces canidés est Bentley, un Plott Hound de 3 ans passé par un établissement pénitentiaire, le Jefferson City Correctional Center en l’occurrence.



KOMU 8

Ce toutou à la robe bringée est, en effet, passé par le programme Puppies for Parole, qui offre aux détenus une opportunité de réinsertion par l’intermédiaire de l’éducation canine. En d’autres termes, les prisonniers en question se voient attribuer des chiens en quête de nouveau départ et leur apprennent les bases de l’obéissance.

“Beaucoup de ces gars étaient sur un très mauvais chemin, mais sont maintenant sur le bon. Les chiens les aident autant qu'ils les aident”, explique Charlotte Meyners, qui supervise le programme, à KOMU 8 .

“Bentley est vraiment génial”

Bentley a ainsi passé 21 semaines aux côtés de Nathan Hendricks, détenu ayant assuré son apprentissage, et Charlotte Meyner. Tous 2 se sont beaucoup attachés au quadrupède et ne tarissent pas d’éloges sur lui. “Bentley est vraiment génial”, dit ainsi le prétendant à la libération conditionnelle, tandis que la responsable du programme confie qu’elle “aime vraiment ce chien”.



KOMU 8

Le Plott Hound s’apprête à présent à passer 5 mois chez PHARM Dog USA pour la formation spécifique à son futur métier. Il apprendra à ouvrir des portes, ramasser toutes sortes d’objets ou encore porter des seaux.

Pour Jackie Allenbrand, “c'est bien d'avoir un chien, un compagnon, qui peut accomplir certaines tâches pour vous afin que vous puissiez économiser du temps et de l'énergie”.

Une fois sa formation terminée, Bentley rejoindra un couple d’agriculteurs du Missouri et commencera ainsi sa nouvelle vie à la ferme.

A lire aussi : L'attitude touchante d'un chien attendant sagement devant la porte de son humain pour jouer avec lui (vidéo)