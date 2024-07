Un chien de montagne des Pyrénées secouru par plusieurs équipes de sauvetage après s'être blessé aux pattes lors d'une randonnée avec ses maîtres

Cela devait être une belle journée de randonnée pour ce Chien de montagne des Pyrénées et ses maîtres. Malheureusement, elle s’est transformée en cauchemar lorsque le toutou s’est grièvement blessé aux pattes, ne pouvant plus avancer. Plusieurs équipes de secours se sont alors mobilisées pour venir en aide à cette boule de poils de plus de 70 kilos.