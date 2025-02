Un chien de 14 ans déprimé au refuge montre une toute nouvelle facette de lui 4 mois après son adoption (vidéo)

Tyler, un Chihuahua de 14 ans, vivait au refuge avant de rejoindre la maison de ses adoptants, à Sheffield (Angleterre). Il a connu l’insécurité, l’indifférence et a longtemps déprimé, mais tout ceci est loin derrière lui désormais. Après 4 mois de cohabitation avec sa nouvelle famille, il peut enfin être lui-même.

Quand l’utilisatrice de TikTok @bessfurryface a rencontré Tyler pour la première fois, elle a fait face à un animal introverti, renfermé sur lui-même et triste. Il faut dire que la vie du quadrupède n’a jamais été rose, puisqu’il a été maltraité pendant 13 ans, comme l’a mentionné sa propriétaire sur les réseaux sociaux.

Un chien brisé

Pour Tyler, entrer au refuge était l’occasion de tirer un trait sur son passé et espérer rejoindre une maison aimante pour couler ses vieux jours. Malheureusement, il n’en était rien. Sur place, les adoptants ne s’intéressaient pas à lui, car il était âgé et peureux. Pourtant, @bessfurryface a su déceler à travers lui ce que les autres n’ont pas vu. Elle ne pouvait se résoudre à laisser le senior finir ses jours sans avoir connu le bonheur, alors elle a décidé de l’adopter.

Quand Tyler a rejoint sa nouvelle maison, il est resté sur ses gardes. Il n’était pas encore prêt à donner sa confiance aux humains après tout ce qu’il avait enduré. Sa famille lui a laissé suffisamment d’espace et de temps pour lui permettre de s’approprier son environnement. Il est sorti de sa coquille jour après jour, puis s’est finalement senti suffisamment à l’aise pour dévoiler sa belle personnalité.

@bessfurryface / TikTok

Une âme de chiot

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, @bessfurryface dévoile un tout nouvel aspect du canidé. Ce dernier apparaît d’abord déprimé et tremblant sur le clip. C’était au moment de son arrivée. Puis, dans une autre séquence, les internautes le découvrent joyeux et dynamique dans la maison : « Je suis convaincue que quelqu'un l'a échangé dans la nuit », plaisantait sa propriétaire.

Cette dernière est extrêmement reconnaissante d’avoir Tyler dans sa vie. Elle est aussi touchée de voir qu’il se sent à l’aise dans sa maison : « C'est un chien tellement différent ! Je suis tellement heureuse de voir tout le chemin parcouru en quelques mois », déclarait-elle.