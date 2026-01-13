Un chien croit jouer avec une étoile de mer inoffensive, mais finit aux urgences

Que ça plaise ou non, les chiens sont comme les enfants et il faut toujours avoir un œil sur eux pour surveiller qu’ils ne se mettent pas en danger. Jackie Garnham l’a bien compris après la grave intoxication qui a menacé la vie de son chien Archie. En effet, ce dernier jouait sur la plage quand il a trouvé une étoile de mer…

Pour Jackie Garnham et sa famille, la balade en bord de plage, sur la côte de Felixstowe (Angleterre) ne s’est pas du tout passée comme prévu… Entre 2 parties de jeu, leur chien Archie, un adorable Cockapoo (croisement entre un Cocker et un Caniche ), a déniché une étoile de mer dans le sable. Intrigué, il l’a prise en gueule et est parti joyeusement avec. C’est à ce moment-là que ses maîtres s’en sont rendus compte et ont essayé de la lui reprendre, en vain… “Nous l’avons poursuivi, mais il a cru que c’était un jeu. Tout avait disparu avant que nous puissions la lui sortir de la bouche !”, a expliqué son humain lors d’un entretien accordé à Vets Now .

© Vets Now

“Son regard s’éteignait”

Très rapidement après l’ingestion, Archie a commencé à se sentir très mal. Sans plus attendre, Jackie a contacté son vétérinaire, situé à Ipswich. “Il était trop déshydraté. Les vétérinaires ont dit que ce n’était pas bon... Ses pattes arrière tombaient et son regard s’éteignait”, a-t-il raconté. En quelques minutes à peine, l’état du chien est devenu très grave. Les vétérinaires ont expliqué que son pronostic vital était engagé… “Certaines étoiles de mer contiennent des toxines dangereuses qui peuvent provoquer faiblesse et paralysie”, affirme l’article.

Transporté d’urgence à la clinique Vets Now d’Ipswich, Archie a été placé sous surveillance accrue. Les vétérinaires lui ont diagnostiqué une ataxie sévère entraînant une perte de coordination des membres.

© Jackie Garnham / Vets Now

Avec beaucoup de soins et de patience, le toutou a heureusement retrouvé peu à peu sa force et sa joie de vivre. Mieux encore, il a pu rentrer chez lui plus tôt que prévu ! “Nous sommes rentrés le matin à 7 h 20 et nous ne pensions pas le ramener à la maison. En le voyant maintenant, on n'aurait pas pu croire qu'il était si malade”, a affirmé Jackie.

En prenant le cas d’Archie pour exemple, les vétérinaires tiennent à alerter sur les risques d’une intoxication. Bave, vomissements, difficultés à marcher ou à rester debout, perte de connaissance, problèmes respiratoires… En cas d’ingestion d’un astéride, il faut consulter très rapidement !