Un chien courageux se précipite chez lui pour demander de l’aide après que son propriétaire a été renversé par une voiture

Un chien courageux a surmonté sa douleur et sa peur pour venir en aide à son maître, percuté par une voiture. Grâce à son intervention, les secours ont pu être prévenus et ont pris l’homme en charge. L'automobiliste est toujours recherché par les forces de l’ordre.

Le 28 janvier dernier, le Département de police de Renton, à Washington (États-Unis), faisait part d’un terrible incident à sa communauté sur ses réseaux sociaux. Un homme et son chien ont été renversés par un véhicule de type SUV. Le chauffard a pris la fuite, laissant les victimes derrière lui.

Renton Police Department, WA / Facebook

Un acte de bravoure

Le promeneur a été gravement blessé dans l’incident, comme le rapportait The News Tribune. Il n’était pas en mesure de se relever pour prévenir les secours, mais son chien l’a fait pour lui. L’animal a quitté la scène de l’accident et s’est précipité vers sa maison pour alerter ses proches : « La victime promenait son chien quand le conducteur a frappé les 2 et s'est enfui. Le chien est retourné chez lui et a alerté les autres que quelque chose n'allait pas », précisaient les forces de l’ordre.

Grâce à la réactivité du quadrupède, les secours ont été prévenus et ont pris en charge l’homme, « dans un état sévère », selon les policiers. Il serait effectivement entré en collision contre le pare-brise avant d’être projeté au sol. Un appel à témoin a été lancé pour quiconque aurait vu quelque chose ou disposerait de caméras dans la zone de l’accident.

A lire aussi : Une chienne défigurée par la gale entame une transformation réconfortante et trouve l'amour qu'elle a toujours cherché (vidéo)

Les internautes, choqués par l’affaire, ont réagi dans la section des commentaires. Certains ont salué le geste du quadrupède, qui n’a pas hésité à secourir son maître malgré ses propres traumatismes : « Les chiens sont incroyables », affirmait une utilisatrice de Facebook.