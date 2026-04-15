Un chien condamné à vivre attaché dans ses excréments est sauvé après l’alerte d’un commissariat des Yvelines

Dans les Yvelines (78), le destin de Marley, un Staffie de 8 ans abandonné dans des conditions insoutenables, a bouleversé ses sauveteurs. Alertée par les forces de l’ordre, la Fondation Assistance aux Animaux est heureusement intervenue pour mettre fin à son calvaire et lui offrir une seconde chance.

Première fondation de protection animale créée en France, la Fondation Assistance aux Animaux agit depuis les années 1930 pour venir en aide aux animaux en détresse. Elle mène régulièrement des opérations de sauvetage, y compris dans des situations de grave négligence ou d’abandon, puis recueille, soigne et propose à l’adoption des chiens, des chats et d’autres animaux maltraités. Dernièrement, ses équipes ont été sollicitées pour intervenir auprès d’un chien laissé à l’extérieur et oublié par ses propriétaires, une situation malheureusement encore trop fréquente.

Un chien oublié et résigné

Tout a débuté avec l’alerte donnée par le commissariat de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines (78), concernant la situation préoccupante d’un chien. En se rendant sur place, les agents de la Fondation Assistance aux Animaux ont rapidement constaté les conditions indignes dans lesquelles vivait le pauvre toutou.

© Fondation Assistance aux Animaux

« Il était figé là depuis des années, contraint par un collier étrangleur fixé à un mètre de chaîne et condamné à stagner près d’un monticule d’excréments putréfiés. », écrit l’association sur son site.

Le regard absent et totalement résigné, il ne réagissait même pas aux tentatives de contact de ses sauveteurs. Pourtant installée face à l’entrée du logement de son maître, la pauvre boule de poils amaigrie, déshydratée et souillée avait été laissée complètement à l’abandon. Les sauveteurs se sont empressés de libérer ce toutou de ses chaînes et l’ont pris en charge sans attendre, mettant fin à un long calvaire.

Une seconde chance à saisir

Baptisé Marley, ce Staffie de 8 ans porte encore les traces physiques des conditions de vie déplorables qu’il a subies. Après sa prise en charge par la Fondation Assistance aux Animaux, il a été placé dans une pension partenaire où il peut désormais se reconstruire progressivement.

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© Fondation Assistance aux Animaux

Après plusieurs semaines de soins, d’attention et de bienveillance, le toutou a d’ailleurs repris peu à peu confiance et a retrouvé de l’énergie.

Aujourd’hui, Marley est entre de bonnes mains et il est prêt à tourner la page et à rencontrer une nouvelle famille aimante.

Parallèlement, la Fondation a souhaité porter plainte pour abandon contre son ancien propriétaire, afin que de tels agissements ne restent pas impunis.