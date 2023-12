"Il est magique" : L'inspirante histoire d'un chien au visage déformé bien décidé à croquer la vie à pleines dents

« Le regarder bâiller est une de mes plus grandes joies », dit Zoe Ramagnano du chien Picasso, à People. Elle le connaît parfaitement pour l’avoir accueilli au refuge Paws for Life K9 Rescue dont elle est la vétérinaire en chef.

L’association basée à Los Angeles (Etats-Unis) avait admis ce canidé après son passage par une autre structure d’accueil moins bien équipée pour s’occuper d’animaux ayant des besoins spécifiques.

Tout comme les personnages des tableaux du célèbre peintre espagnol dont il porte le nom, Picasso a le visage déformé. C’est plus précisément sa mâchoire supérieure qui s’est développée sur le côté et lui confère une apparence singulière.



Paws for Life K9 Rescue

« Picasso est né avec une malformation faciale rare appelée campylognathie et associée à la prognathie », explique Zoe Ramagnano. La vétérinaire assure néanmoins que cette particularité n’affecte en rien sa santé ni son bien-être. « Il mène une vie bien remplie et heureuse, dit-elle. Il est capable de manger tout seul et utilise son nez pour sentir toutes les belles odeurs extérieures. Il joue avec d'autres chiens et ses jouets. Il est même capable de mâcher des os, même s'il le fait de côté. »

Il ne réclame pas des soins particuliers, hormis le nettoyage quotidien de sa face et de ses dents. Rien de véritablement contraignant.

« Je suis complètement tombée amoureuse de lui »

Zoe Ramagnano ajoute avoir consulté 3 chirurgiens vétérinaires au sujet de l’éventualité d’une opération pour corriger cette déformation. Tous s’accordent à dire qu’une telle intervention n’est pas indispensable et que le chien vit très bien.



Paws for Life K9 Rescue

Elle s’est tellement attachée à Picasso qu’elle a récemment décidé de l’adopter. « Il est magique et je suis complètement tombée amoureuse de lui », confie-t-elle.

La vétérinaire espère que son histoire encouragera les gens à donner une chance aux chiens qui paraissent différents mais qui ont autant d’amour et de bonheur à offrir que les autres.

Un autre chien présentant une déformation semblable et portant le même nom avait déjà fait parler de lui en 2018.