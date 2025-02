Un chien blessé à la patte et muselé avec un élastique entrevoit l'espoir d'une vie meilleure après son sauvetage aux abords d'une autoroute

De la maltraitance et l’abandon à un nouveau départ. C’est ce que vit un chien découvert attaché et blessé à proximité d’une autoroute. Soigné et placé en famille d’accueil, il a de fortes chances de trouver un foyer aimant pour toujours.

La vie peut basculer très vite, dans le mauvais sens comme dans le bon. Pour un chien qui répond désormais au nom de Golden, c’est précisément ce qui s’est passé récemment, comme le raconte Newsbreak.

Il avait été découvert par la police de Roseland dans l’Etat du New Jersey (Etats-Unis) alors qu’on l’avait abandonné et attaché près d’une autoroute. Ce jeune Cockapoo (croisé Cocker Anglais ou Américain / Caniche) de 7 mois était non seulement enchaîné et livré à lui-même, mais il était plus frigorifié, muselé avec un élastique, blessé aux pattes et son pelage était en très mauvais état.



Big Dog Rescue Project / Facebook

Les forces de l’ordre se sont empressées de l’emmener à la clinique vétérinaire la plus proche, où il a été examiné. Il s’est ainsi avéré qu’une de ses pattes avant était cassée et que l’autre présentait des lésions anciennes, témoignant très probablement d’un passé de maltraitance.

« Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu'un voudrait faire ça à un animal », a confié Joanne Edison, qui est devenue mère d’accueil de ce chien par l’intermédiaire de l’association locale de protection animale Big Dog Rescue Project. C’est aussi celle-ci qui a organisé une collecte pour financer les soins de Golden.

Golden a peut-être trouvé un adoptant

« C’est un beau chien, ajoute Joanne Edison. Il est doux et ils nous fournissent tout [ce dont il a besoin]. Ils ont amené la cage et la nourriture. Mes chiens s’entendent bien avec lui ».

« Plus il y a de personnes disposée à accueillir, plus ces chiens, ces histoires horribles peuvent se transformer en récits positifs », rappelle, pour sa part, Joey Morano, bénévole chez Big Dog Rescue Project.

Tout laisse donc à penser que Golden est promis à un avenir radieux après avoir connu la peur et la douleur, d’autant plus qu’on lui a peut-être déjà trouvé un foyer pour toujours. L’un des policiers l’ayant secouru a, en effet, fait part de son intention de l’adopter.