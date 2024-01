Une portée de chiots abandonnée prise en charge, dont un à la mâchoire cassée et entourée d'un élastique

La souffrance devait être insupportable pour le pauvre Finnegan, chiot recueilli par une association alors qu’un élastique enserrait sa mâchoire fracturée. Le petit canidé et le reste de sa portée sont toutefois entre de bonnes mains et la générosité des nombreux donateurs s’étant mobilisés leur permettra de recevoir les soins nécessaires.

Il n’a qu’un mois, mais il a déjà vécu tant de souffrances. Finnegan, chiot abandonné avec ses frères et sœurs, a été sauvé par une association de protection animale et va recevoir tous les soins dont il a besoin grâce aux milliers de dollars collectés via une cagnotte solidaire. Un récit rapporté par WHSV le jeudi 25 janvier.

La Greenville Humane Society, basée à Greenville en Caroline du Sud (Etats-Unis), lançait hier un appel à la générosité sur sa page Facebook pour sauver un chiot en détresse.



Greenville Humane Society / Facebook

Finnegan est l’un des 5 petits chiens âgés de 4 semaines qui venaient d’être abandonnés par leur propriétaire, car ce dernier n’était pas en mesure d’en prendre soin. Un élastique enserrait son museau dans une vaine et douloureuse tentative de maintenir sa mâchoire fracturée en place.

L’équipe du refuge ignore depuis combien de temps Finnegan subissait ce calvaire, mais « l’indentation et le gonflement » constatés lors des premiers examens « racontent une histoire inédite de la douleur qu'il a vécue », peut-on lire dans la publication en question.



Greenville Humane Society / Facebook

La Greenville Humane Society demande d’ailleurs aux propriétaires d’animaux malades ou blessés, qui sont dans l’incapacité de les faire soigner, de demander de l’aide aux associations au lieu de laisser la situation s’aggraver pour finalement les abandonner.

Blessé par sa mère ?

Emily Zheng, responsable marketing de l’organisation, s’est exprimée au sujet de ce qui aurait pu être à l’origine des lésions dont souffre le jeune quadrupède. « D’après ce qu’on nous a dit, explique-t-elle, la mère des chiots aurait endommagé la mâchoire de Finnegan, mais nous n’avons aucune preuve pour étayer cela ».

Greenville Humane Society / Facebook

Plus de 3000 dollars (2800 euros environ) ont été collectés jusqu’ici. Pour sauver Finnegan, les vétérinaires devront d’abord examiner sa mâchoire en recourant à la radiographie. Ensuite, le chiot subira probablement une intervention chirurgicale.