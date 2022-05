Un chien bavard exprime son mécontentement quand sa maîtresse lui annonce qu’ils partent chez le vétérinaire (vidéo)

Les chiens savent exprimer ce qu’ils ressentent. Néanmoins, ce Malamute d’Alaska semble véritablement parler. Lorsque sa maîtresse lui annonce qu’il doit se faire vacciner chez le vétérinaire, sa réaction est on ne peut plus explicite.

Diesel est un Malamute D’Alaska qui vit avec sa maîtresse Allie Piro depuis qu’elle a 16 ans. Elle explique à The Dodo que son adorable chien a toujours été très bavard, mais que ce trait de caractère s’est accentué avec l’âge. « D'aussi loin que je me souvienne, il discutait toujours avec tous ceux que nous croisions lors de nos promenades. Et il est devenu encore plus loquace en vieillissant », a déclaré Allie.

Une destination qui ne l’enchante pas

La visite annuelle de contrôle chez le vétérinaire n’est vraisemblablement pas une activité qui plaît à Diesel. Pourtant, il doit recevoir son rappel de vaccin. Lorsqu’Allie lui annonce la nouvelle, le nounours géant montre sa désapprobation. Il semble dire « No going », autrement dit : « Je ne viens pas » et tape même de la patte pour appuyer ses dires. Pour le plus grand plaisir des internautes, Allie a filmé la scène et l’a postée sur son compte Tiktok.

Diesel s’est très bien comporté à la clinique vétérinaire. « Il les a laissés faire le vaccin et ensuite il était prêt à rentrer à la maison », explique Allie. En récompense, Diesel a eu le droit de faire une halte sur le chemin du retour dans son magasin de friandises pour chien préféré. Il continue à amuser ses propriétaires en étant toujours aussi loquace, notamment à l’heure du bain : « Il déteste aussi le moment du toilettage et sait nous le faire savoir », plaisante Allie.

A lire aussi : Horrifié par le monde à cause de son passé douloureux, ce chien reprend goût à la vie



Allie Piro / Tiktok