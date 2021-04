Un chien balancé dans une rivière avec une pierre attachée au cou sauvé et adopté après 15 mois de rétablissement

15 mois après son sauvetage miraculeux, Bella a trouvé une famille aimante. Que de chemin parcouru pour cette chienne dont on avait essayé de se débarrasser de la plus cruelle des manières, en la noyant.

Jane Harper a assurément dû ressentir de la joie et de la fierté en apprenant que la chienne qu’elle avait sauvée il y a plus d’un an vient de commencer sa nouvelle vie. Bella a, en effet, été adoptée, comme le rapportait People ce jeudi 1er avril.

En janvier 2020, Jane Harper était en train de promener ses chiens à Farndon, dans le Nottinghamshire (Est de l’Angleterre), quand elle a vu Bella en partie immergée et attachée à une énorme pierre. Il était clair qu’on avait essayé de la noyer. Avec l’aide d’un passant, elle a pu sortir la femelle croisée Berger Allemand / Berger Belge du fleuve Trent et appelé les secours.

La chienne a ensuite été emmenée chez le vétérinaire, avant d’être prise en charge au refuge local de la RSPCA. Arrivée dans un état critique, sa santé s’est peu à peu améliorée et elle est aujourd’hui en pleine forme, même si elle doit encore prendre des traitements et n’est plus très jeune. Son âge est, en effet, estimé à 11 ans.

Ses anciens propriétaires, Leigh Johnson et Charlene Latham (33 et 32 ans), sont suspectés d’être les auteurs de cet acte horrible, dont ils doivent répondre devant la justice. Ils sont poursuivis pour cruauté envers un animal.

Quant à Bella, elle découvre sa nouvelle maison, 15 mois après avoir été miraculeusement secourue. Un couple de retraités du comté voisin du Derbyshire l’a adoptée.

« Lui offrir le foyer aimant qu’elle mérite tant après tout ce qu’elle a traversé »

Maggie Mellish et Charlie Douglas ont déjà eu plusieurs chiens de berger. Ils ont l’expérience et la disponibilité nécessaires pour prendre soin de Bella et lui offrir toute l’attention dont elle a besoin.

« Nous avons vu l'histoire de Bella dans la presse il y a quelques semaines et appris qu'elle avait besoin d'une maison. Alors ma fille, Clare Lusher, nous a encouragés à postuler pour l’adopter », raconte Maggie Mellish.

Son mari s’est également exprimé auprès de SWNS : « Nous savons qu'elle est âgée. Nous voulons simplement lui offrir le foyer aimant qu'elle mérite tant après tout ce qu'elle a traversé. »

A lire aussi : Inquiet à l'idée de voir son petit frère pleurer, ce Bullmastiff fait tout son possible pour lui apporter son jouet préféré !