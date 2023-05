Des bénévoles viennent au secours de ce qu'ils pensent être une chienne protégeant ses chiots, mais la vérité est tout autre

Quand on s’approche d’une chienne cherchant à protéger ses petits, il est normal qu’elle se mette sur la défensive et affiche une posture hostile. C’est ce que se disaient les ouvriers ayant découvert sur un chantier un canidé adoptant ce genre de comportement. Lorsque les bénévoles sont intervenus, ils ont toutefois été surpris par l’identité de l’animal.

A Saint-Louis dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), des ouvriers du bâtiment ont remarqué un chien caché dans un tuyau. Quand ils se sont approchés de lui, ils ont été accueillis par des grognements et ont entendu des pleurs de chiots.

Ils pensaient ainsi avoir affaire à une chienne qui essayait d’assurer la sécurité de ses petits. Ils en ont aussitôt informé l’association locale Stray Rescue of St. Louis. Donna Lochmann et une autre bénévole sont arrivées sur les lieux.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Pour tenter d’amadouer l’animal, elles lui ont proposé quelques morceaux de saucisse de Vienne. En procédant très lentement et prudemment, Donna Lochmann est parvenue à se rapprocher, puis à lui passer une laisse autour du cou. Ce n’est qu’alors qu’elle s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’une femelle, mais d’un mâle.

La situation était insolite pour Donna Lochmann. « J'ai eu des moments où le papa était là avec la maman, mais je ne me souviens pas d'un autre sauvetage où c'était juste un père avec des chiots et pas de mère », dit-elle à The Dodo.

La bénévole a choisi de l’appeler Peter Piper et l’a mis en sécurité dans son véhicule. Elle et sa collègue se sont ensuite employées à récupérer les petits. Les 3 chiots leur ont donné du fil à retordre, car ils étaient cachés au centre du tuyau et leur emplacement était donc difficile d’accès. Le duo a toutefois réussi à les faire sortir en les poussant avec une perche.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Baptisés Penelope Piper, Paisley Piper et Patrick Piper, ils ont pu rejoindre leur géniteur dans la voiture, et tous se sont endormis pendant le trajet.

« Un amour de chien »

Au refuge, le quatuor canin a été examiné par un vétérinaire, qui a constaté qu’ils étaient en bonne santé.

« Peter Piper s’est révélé être un amour de chien, indique Donna Lochmann. Tout le monde ici est tombé amoureux de lui ».



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Après un séjour en famille d’accueil, Penelope a trouvé une maison pour toujours. Les autres suivront bientôt, les bénévoles en sont certaines. Peter peut être fier d’avoir brillamment rempli sa mission de papa.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook