Un chien aveugle tombé dans un trou de près de 5 mètres de profondeur sur un chantier de construction sauvé par les pompiers (vidéo)

Mary vit à Pasadena, dans l’État de Californie aux États-Unis, avec ses 2 fidèles chiens. L’un d’eux, César, est aveugle. Néanmoins, le canidé âgé de 13 ans n’en fait pas cas et part de temps à autre en vadrouille dans son quartier.

Mardi 20 septembre, Mary a été interpellée par le comportement peu habituel du congénère de César. En effet, il s’est mis à aboyer frénétiquement. Une attitude qu’il ne réserve qu’aux urgences.

La jeune femme est alors partie à la recherche de son fidèle compagnon dans la zone en construction qui jouxte son habitation.

Elle y a découvert César en bien mauvaise posture. Le malheureux avait chuté dans une cavité étroite et profonde d’environ 5 mètres.

Dans l’incapacité de le secourir elle-même, la maîtresse a fait appel à la brigade des pompiers de la ville.

Last night our personnel performed a Technical Rescue of a blind canine who fell approximately 15-feet into a hole at a construction site. The canine was extricated in roughly 13 minutes and uninjured. Special thanks to Arcadia, South Pasadena and Glendale Fire who assisted. pic.twitter.com/Jrg6MHaoKa