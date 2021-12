Un chien atteint d'un cancer, qui laissait son vétérinaire impuissant, profite de sa nouvelle vie grâce à un traitement révolutionnaire

Alors que la plupart des spécialistes consultés jusque-là la pensaient condamnée, une chienne atteinte d’une tumeur cancéreuse a été sauvée par une vétérinaire qui avait accepté de lui administrer un traitement révolutionnaire et dont elle n’avait jamais entendu parler.

Ally Heck et sa famille vivent en Géorgie, dans le Sud des Etats-Unis. La maisonnée comprend 3 chiens, mais leurs propriétaires ne cachent pas leur préférence pour l’un de ces animaux en particulier. Il s’agit de Dixie, une femelle Boxer de 8 ans tombée gravement malade, mais qui a pu être sauvée, comme le raconte People.

« Nous avons 3 chiens, mais [Dixie] est notre préférée, de loin », admet la mère de famille, qui ajoute que son amie à 4 pattes, qu’elle avait adoptée en refuge alors qu’elle n’avait que 6 mois, « est phénoménale ». Alors, quand ses maîtres avaient appris qu’elle était atteinte d’une tumeur cancéreuse à l’une de ses pattes avant, ils étaient dévastés. Ils l’ont été encore plus lorsque les différents vétérinaires ayant examiné la chienne leur ont expliqué qu’il n’y avait plus rien à faire pour elle. Le plus optimiste avait proposé une amputation.



11Alive / YouTube

Les Heck avaient l’intime conviction qu’il y avait, au contraire, quelque chose à faire pour la sauver. Ils ont fait leurs propres recherches, et c’est ainsi qu’ils ont appris qu’il existait un traitement appelé Stelfonta, ou tiglate de tigilanol. Il s’agit d’un médicament élaboré à partir d’une plante originaire d’Australie. Ils ont ensuite cherché un vétérinaire acceptant de l’administrer et ont fini par trouver.

« Le cancer est mort. C'est parti »

Cette personne est Lauren Johnson. Lorsque les propriétaires de Dixie l’ont contactée, elle leur a répondu qu’elle n’avait jamais entendu parler de ce traitement, mais qu’elle était prête à essayer. La vétérinaire et les Heck ont remporté leur pari. « Ca a été testé plusieurs fois, et il n'y a plus de cancer. Le cancer est mort. C'est parti », assure en effet Ally Heck. La tumeur a disparu en quelques semaines.



11Alive / YouTube

« Ce médicament possède un mode d'action unique en son genre, en ce sens qu'il cible spécifiquement ces cellules cancéreuses. Ainsi, une fois que nous avons injecté ce médicament dans la tumeur, il provoque immédiatement un effet inflammatoire qui amène le système immunitaire à attaquer ces cellules cancéreuses », détaille Lauren Johnson.

Le Stelfonta s’injecte en une seule fois et ne nécessite pas d’anesthésier l’animal. Un autre de ses avantages est qu’il est moins coûteux que la plupart des médicaments anticancéreux. Les maîtres de Dixie ont déboursé moins de 1000 dollars (860 euros) environ pour ce traitement.

11Alive / YouTube