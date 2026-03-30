Un chien alerte spontanément son maître diabétique lors de variations glycémiques liées à sa consommation de café (vidéo)

Sans avoir suivi de formation particulière, Dobie sait ce qui est bon ou mauvais pour son maître diabétique. Ces derniers temps, le chien a considéré que son propriétaire abusait du café, qui, de manière peu connue, augmente le risque glycémique. Son comportement étonnant, mais résolument utile, a été partagé avec les internautes sur TikTok.

Dobie, un croisé Golden Retriever de 13 ans, est doté de sens particulièrement développés. C’est grâce à son odorat aiguisé, rappelait Newsweek, qu’il peut avertir des crises à venir, et donc permettre à son propriétaire d’agir. Ronny Herndon, âgé de 32 ans, est régulièrement surpris par la perspicacité de son chien.

« Il vient s’asseoir à côté de moi et commence à m’aboyer dessus »

Rodé dans l’exercice, Dobie sait instantanément lorsque le taux de sucre sanguin de son propriétaire dépasse une certaine limite. Pour se faire comprendre, il s’exprime de la manière la plus évidente : il aboie. Le message passe et Ronny prend son traitement.

Récemment, le chien a mis en garde son propriétaire sur sa consommation de café. Cette boisson a tendance à impacter la glycémie.

@omg_ronnyyy / TikTok

« Vous n’aviez pas à boire du café »

Cette fois-là, gardée en vidéo, Dobie ne s’en est pas pris qu’à Ronny, mais aussi à sa mère, qui était en train de préparer le café. Énervé, le canidé a redoublé de virulence pour les alerter et cesser cette prise de risque.

Sous la vidéo, le jeune propriétaire expliquait que son chien était âgé de plus de 13 ans, et était également un « chien d’alerte diabétique autodidacte ».

Investi dans sa mission Dobie n’a peut-être pas la plus douce des méthodes, mais sait parfaitement comment faire passer les messages dans les situations urgentes. Ronny, malgré les nombreuses contraintes de sa maladie, peut se sentir rassuré avec un tel compagnon à ses côtés.

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