Un chien âgé, jeté d’une voiture sur le bord de la route tente de survivre à ses nombreuses fractures

Bear n’est pas encore totalement sorti d’affaire, mais il a été pris en charge par des vétérinaires et fait preuve d’un remarquable courage malgré sa terrible mésaventure. Ce chien a, en effet, survécu alors qu’il avait été jeté d’une voiture.

Samedi dernier (26 septembre 2020), un témoin a vu quelqu’un jeter un chien de sa voiture, rapporte ABC7. L’incident a eu lieu vers 13h30 locales, sur Market Street à Paterson, dans l’Etat du New Jersey.

L’animal en question, un Caniche répondant au nom de Bear, était clairement négligé par ses maîtres depuis un certain temps, puisqu’il était très maigre et avait le poil sale et emmêlé. Dès qu’il a été récupéré, il a été emmené à la clinique vétérinaire Oradell, située dans la proche ville de Paramus.

Son état de santé était particulièrement préoccupant à son arrivée à l’hôpital pour animaux. Il souffrait de fractures au crâne et au pelvis, de lésions de la peau, ainsi que d’une hernie diaphragmatique qui gênait considérablement sa respiration.

Les vétérinaires ont dû rapidement l’opérer. Durant l’intervention, ils ont découvert une large déchirure dans sa cage thoracique. « L’opération a été compliquée, mais réussie. Bear est un véritable battant », indique le refuge Ramapo-Bergen, qui a pris le chien en charge.

L’organisation indique, par ailleurs, que le Caniche a commencé tout doucement à bouger et à réagir. Il a notamment levé la tête quand le vétérinaire lui a parlé. Elle ajoute qu’il se sent mieux et qu’il dort énormément depuis l’intervention chirurgicale.

A lire aussi : Heureux papa, ce Golden Retriever ne sait plus comment exprimer sa joie devant sa famille au complet (Vidéo)

« Il se bat pour rester en vie, mais en ces temps de grande incertitude, nous avons parfois le sentiment qu’il se bat pour nous tous », conclut le refuge Ramapo-Bergen.

Les autorités cherchent actuellement à identifer l'auteur de cet acte abject pour qu'il en réponde devant la justice.