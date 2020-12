Un chien âgé découvert très affaibli dans un sac plastique a enfin emménagé dans sa nouvelle maison et retrouve la santé

Mildred, une chienne senior qui avait été découverte dans un sac plastique cet été, a finalement rejoint sa nouvelle famille. Malade lors de son sauvetage, elle est aujourd’hui en bonne santé et vit une retraite paisible.

Choc et tristesse avaient été suscités par la découverte, le 30 juillet dernier, d’une chienne âgée et malade, abandonnée dans un sac plastique sur le bord d’une route à Listowel, dans la province de l’Ontario au Canada. L’animal avait été secouru et pris en charge par la Humane Society of Kitchener Waterloo and Stratford Perth.

L’équipe de l’association et les vétérinaires avaient aidé Mildred, femelle Carlin de 12 ans, à recouvrer la santé, elle qui souffrait de multiples maladies : prolapsus vaginal chronique, tumeurs mammaires, problèmes dentaires, arthrites, griffes trop longues…

Pour financer ses soins particulièrement onéreux, la Humane Society avait lancé une cagnotte en ligne. Le montant des dons a atteint le triple de l’objectif initial, qui était de 5000 dollars canadiens (3200 euros environ).

Le 1er octobre, Mildred était disponible à l’adoption. 9 candidatures étaient parvenues à l’association, qui a finalement retenu celle de Dorothy Bradshaw, qui vit à London (Ontario). Son expérience avec les chiens seniors et son mode de vie ont plaidé en sa faveur.

Quelques jours plus tard, Dorothy Bradshaw s’est donc rendue au refuge pour emmener sa nouvelle amie à 4 pattes, rapporte le site Kitchener.

« J’ai juste pensé qu’elle méritait de vivre dans le confort et la sécurité pour ce qui reste de son existence », a-t-elle confié peu après l’officialisation de l’adoption de Mildred.

Heureuse et en bonne santé, la chienne profite aujourd’hui de sa nouvelle vie auprès de sa famille.