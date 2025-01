Une chienne de refuge reçoit le plus beau des cadeaux après avoir passé près de 1 000 jours sur place

Pour Sarah, Noël s’annonçait morose une année supplémentaire. La chienne avait déjà célébré cette fête au refuge précédemment et s’apprêtait à ouvrir ses cadeaux au chenil, une fois de plus. Toutefois, une femme a découvert son existence juste à temps et lui a offert la plus belle des surprises en décidant de l’accueillir chez elle.