Un chien abandonné sur la route et mépris pour une vieille perruque vit une incroyable transformation

Elle ressemblait à tout sauf à un chien. Pear était immobile au milieu d’une route, désespérant de trouver l’aide dont elle avait tant besoin. Elle a fini par l’obtenir auprès d’une automobiliste attentive et bienveillante.

Une chienne a été sauvée in extremis par une femme alors qu’elle était devenue incapable de bouger à cause de son triste état, rapportait The Dodo.

Un matin, une dame était au volant de sa voiture et empruntait une route du sud-est du Missouri (Etats-Unis), quand ce qui avait l’air d’être un étrange tas de poils a attiré son attention. L’automobiliste a ralenti, puis a décidé de s’arrêter.

Elle pensait d’abord qu’il s’agissait d’une vieille perruque jetée sur la chaussée, mais en s’en approchant, elle s’est rendu compte que c’était une chienne. La malheureuse créature était immobile et très mal en point.



La dame l’a fait monter à bord de son véhicule et a appelé l’association locale de protection animale Mac’s Mission.

Rochelle Steffen, fondatrice de l’organisation, a envoyé une équipe de bénévoles sur place pour récupérer la chienne. Elles l’ont appelée Pear.

« Elle était une boule géante de poils emmêlés. Elle ne semblait même pas capable de marcher ou de voir. Il lui manquait un œil… », détaille Rochelle Steffen, qui était sous le choc en la découvrant.

Malgré tout, Pearl se montrait « très calme et était facile à manipuler et soigner, ce qui n’est généralement pas le cas avec les sauvetages de ce type », poursuit-elle.



Quelques semaines de soins avant l’adoption

Les bénévoles ont passé des heures à couper les poils en trop, à laver et à installer Pear dans son petit espace aménagé. La chienne n’a opposé aucune résistance. Etait-ce de la résignation ? De l’épuisement ? Avait-elle compris qu’on l’aidait. C’était probablement tout cela à la fois.



Le lendemain, Pear a été vue par un vétérinaire. Il a découvert qu’elle était plutôt âgée et qu’elle ne souffrait que de quelques soucis de santé sans gravité. Dans quelques semaines, elle pourra être proposée à l’adoption.

Vu sa douceur et sa gentillesse, Pear fera assurément le bonheur de sa future famille.

