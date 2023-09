Un chien abandonné sillonne le quartier à la recherche d'un toit alors qu'une violente tempête approche

Un « ouragan historique » était attendu dans le sud de la Californie, et tout le monde s’y préparait. Pendant ce temps-là, un grand chien blanc marchait tristement dans les rues d’un des quartiers de Los Angeles. Il n’avait pas de quoi se protéger des vents violents et des pluies torrentielles qui devaient s’abattre, mais ce n’était pas ce qui le préoccupait.

Le canidé voulait retrouver sa famille et sa maison. Malheureusement, ses maîtres l’avaient abandonné et n’avaient pas l’impression de revenir le chercher.



Suzette Hall / Instagram

Des habitants s’en sont rendu compte et ont commencé à lui laisser de la nourriture. Ils hésitaient à le recueillir. Lui-même était d’ailleurs réticent à entrer chez eux, car tout ce qu’il voulait, c’était revenir dans son foyer.

Ils ont contacté Suzette Hall, fondatrice de l’organisation Logan’s Legacy. « Les voisins le nourrissaient, mais personne ne voulait le laisser entrer car il avait beaucoup de tiques, raconte-t-elle à The Dodo. Le pauvre bébé ne pouvait rien faire d’autre qu’attendre ».

« Il regardait sous les portails comme s’il demandait aux gens : est-ce chez moi ? Il voulait juste retrouver sa famille », poursuit la bénévole.

Quand Suzette Hall s’est approchée de lui, Scooby – c’est ainsi qu’elle l’a appelé par la suite – a réagi comme s’il comprenait qu’elle était là pour l’aider. Elle s’est assise à côté de lui et lui a parlé pour gagner sa confiance et le réconforter. « Nous avons eu une longue discussion. Je lui ai dit que sa famille n’allait pas revenir, mais qu’il était en sécurité avec moi », indique-t-elle.



Suzette Hall / Instagram

« Il ne sera plus jamais abandonné »

Suzette Hall a ainsi pu le faire monter à bord de sa fourgonnette, où il s’est rapidement endormi. Elle l’a emmené à la clinique vétérinaire véto Camino Pet Hospital.

Examiné et soigné, Scooby se sent beaucoup mieux depuis. « Il remue la queue maintenant, se met sur le dos et réclame des gratouilles sur le ventre », dit sa bienfaitrice.

A lire aussi : Abandonné avec une lettre de ses anciens maîtres, ce chien attendait désespérément de renouer avec la vie de famille



Suzette Hall / Instagram

Le chien n’a pas subi le passage de l’ouragan. Il est toujours en clinique vétérinaire et l’association lui cherche un foyer aimant. « Nous recherchons désespérément la famille pour toujours qu'il mérite. Il ne sera plus jamais abandonné », promet Suzette Hall.