Séparée de ses chiots, une chienne errante gémit de tristesse avant de connaître la délivrance (vidéo)

Il y a quelques semaines, Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy (États-Unis), recevait un appel au sujet d’une chienne en détresse. La bonne samaritaine a tout laissé en plan pour se rendre à son chevet, mais elle ne s’attendait pas à faire une rencontre aussi bouleversante.

En effet, Suzette a l’habitude de sauver des animaux errants, mais cette fois-ci, elle est tombée sur une chienne au cœur brisé en proie à un profond chagrin.

« Je n’ai jamais vu de chien aussi triste »

En arrivant sur les lieux, Suzette a surpris l’animal en train de gémir et de courir frénétiquement dans une zone industrielle. Son corps laissait supposer qu’elle avait eu des chiots récemment, mais ceux-ci étaient introuvables.

« De toute ma vie, je n’ai jamais vu de chien aussi triste, a-t-elle déclaré à The Dodo. Elle pleurait littéralement à chaudes larmes ». Suzette a fouillé l’endroit de fond en comble, mais elle n’a jamais trouvé les chiots de la Pitbull, nommée June. Elle en a conclu qu’ils étaient décédés.

Elle-même une mère endeuillée, Suzette comprenait la douleur de June mieux que quiconque, et l’a alors serrée dans ses bras. « C'était la chienne la plus traumatisée et la plus triste que j'aie jamais vue, confie-t-elle. Je l'ai prise dans mes bras parce que je savais exactement ce qu'elle ressentait. »

En quête d’un foyer d’accueil

Suzette savait que June aurait besoin de temps pour retrouver la joie de vivre, mais elle était déterminée à l’aider à y parvenir. Suite à cette rencontre émouvante, elle l’a emmenée chez un vétérinaire, puis a publié son histoire sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de lui trouver un foyer d’accueil le plus tôt possible.

Rapidement, une femme l’a contactée pour héberger June de manière temporaire. Elle était déjà la maitresse d’une Pitbull qui avait elle aussi perdu ses bébés, et pensait donc qu’elle serait parfaitement compatible avec June.

Elle n’a pas tardé à comprendre qu’elle avait raison sur toute la ligne. « Avec sa nouvelle famille, June est tout de suite sortie de sa coquille », s’est réjouie Suzette. La quadrupède était si heureuse dans ce foyer que sa mère d’accueil a décidé de l’adopter définitivement. Elle semblait être là où elle devait être, tout simplement.

Un bonheur retrouvé

Grâce à l'amour inconditionnel de sa nouvelle mère et de sa nouvelle sœur, la chienne autrefois triste s'est épanouie et est devenue une boule de poils pleine de vie. Elle a enfin une famille avec laquelle grandir. « Elle ne fait plus que donner des baisers, a déclaré Suzette. Elle est tellement heureuse. »

Avec sa sœur canine, June a pu panser les blessures de son passé et profite enfin de la vie. « June et sa sœur ne se quittent plus. Elles partagent le même vécu, et dorénavant, elles savourent un quotidien extraordinaire », a conclu Suzette.