Un chien abandonné et boudé à l'adoption pendant 17 mois est devenu la mascotte d'une école

Découvert sur le bord d’une route, Higgins a dû patienter près d’un an et demi dans un refuge avant de trouver une famille. Ce chien n’a pas seulement eu la chance de commencer une nouvelle vie ; il vient également en aide aux écoliers.

L’histoire de Higgins, un Pitbull dont personne ne voulait, a été rapportée par Reader’s Digest ce mardi 27 avril. Elle commence de la plus triste des manières, mais se termine merveilleusement bien.

Ce chien avait été découvert près d’une route à Memphis, dans le Tennessee. Il se tenait à proximité de corps sans vie d’un congénère, vraisemblablement renversé par une voiture. Higgins avait passé plus d’une semaine assis près de son ami décédé, avant d’être remarqué par un passant et emmené chez le vétérinaire.

A la clinique pour animaux, le personnel a rencontré quelques difficultés avec Higgins en raison de son agressivité. On a alors fait appel à Jeff Tawater, un éducateur canin de la région, qui l’a pris en charge pendant un mois.

Il s’est vite aperçu que ce Pitbull n’était pas du tout agressif, mais traumatisé par ce qu’il avait vécu. Il avait besoin de douceur et d’attention pour réapprendre à faire confiance aux autres.

Higgins a ensuite été transféré à un refuge situé à Revere dans le Massachussetts. Il était prêt à être adopté, mais a dû se montrer très patient. 17 mois se sont écoulés jusqu’à ce qu’une enseignante de musique en école primaire du nom de Stacey Place prenne connaissance de son histoire et décide de le rencontrer.

Stacey Place avait perdu son Greyhound en février 2020 et voulait adopter un autre chien.

Lorsqu’elle a rendu visite à Higgins au refuge, elle est immédiatement tombée sous le charme de ce Pitbull qui ne cessait de remuer la queue et de réclamer des caresses sur le ventre. L’adoption a été officialisée peu après.

Une source de motivation et d’inspiration pour les écoliers

A cause de la crise sanitaire, Stacey Place devait assurer ses cours à distance. Higgins a pris l’habitude de rester à ses côtés pendant qu’elle enseignait à ses élèves devant son ordinateur et que ces derniers jouaient de leurs instruments. Au départ, les sons qui émanaient de ces derniers le gênaient, mais il a fini par y prendre goût. Il ne manifestait son mécontentement « que lorsque nous rejouions les mêmes morceaux trop souvent », raconte sa maîtresse en plaisantant.

Puis, à la levée du confinement et avec la reprise des cours en présentiel, le chien s’est mis à l’accompagner à l’école. Comme lors des classes à distance, la présence du Pitbull a beaucoup aidé les élèves. Quand ils avaient du mal à jouer, Stacey Place les encourageait à réessayer encore et encore non pas pour elle, mais pour Higgins. Ce qui a incité les écoliers à persévérer et à s’améliorer.

Stacey Place présente également Higgins à ses élèves comme une source d’inspiration. A travers son exemple, elle leur explique l’importance de la patience et le fait qu’il ne faut jamais se fier aux apparences. Ainsi, victime des idées reçues au sujet de sa race, Higgins a montré qu’il était un chien adorable, amical et plein de tendresse.

Higgins est devenu, en quelque sorte, la mascotte non officielle de l’école.