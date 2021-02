Un chien abandonné et à la fourrure emmêlée regarde les voitures pendant 2 ans en espérant le retour de son propriétaire

Boksil est restée seule à la maison pendant 2 ans, protégeant celle-ci tout en attendant désespérément le retour de sa propriétaire. Un retour qui n’aura jamais lieu, car la dame est décédée. La chienne devait être sauvée.

Cette émouvante histoire a eu lieu en Corée du Sud. C’est celle d’une chienne appelée Boksil et dont la maîtresse est décédée. Boksil attendait pourtant son retour jour et nuit, se postant tantôt devant la maison déserte, tantôt à l’intérieur, derrière le portail verrouillé.

Une situation qui a duré 2 longues années, rapporte I Love My Dog So Much. Sans personne pour s’occuper d’elle, la chienne avait le poil de plus en plus long, emmêlé et sale. Une voisine s’en était aperçue et avait pris l’habitude de la nourrir tous les jours. C’est grâce à elle que Boksil a pu survivre. Elle aurait bien voulu la toiletter et la soigner, mais la chienne ne se laissait jamais approcher.

A chaque fois que quelqu’un tentait de venir vers elle, Boksil prenait la fuite et allait se réfugier dans les montagnes, près desquelles se trouve la maison. La bienveillante dame a contacté une association et des bénévoles sont arrivés.

La fin du cauchemar pour Boksil

Ils n’ont pas pu attirer l’animal non plus. Ils ont alors décidé d’installer des caméras pour l’observer à distance, étudier ses habitudes et chercher un moyen de la récupérer en toute sécurité. Le lendemain, ils l’ont suivie et ont réussi à la rattraper. Elle ne le savait pas encore, mais c’était la fin du calvaire pour Boksil.

« Dieu merci, je peux enfin voir son visage », s’est écriée, émue, la voisine qui la nourrissait depuis si longtemps sans pouvoir l’approcher.

Après une bonne séance de toilettage qui l’a soulagée de la « carapace » qui la lestait, Boksil a été examinée par un vétérinaire. Il a découvert qu’elle avait la maladie du ver du cœur, ou dirofilariose. Une affection toutefois curable, a précisé le spécialiste.

La chienne a commencé son traitement et, peu après, a découvert sa nouvelle maison. C’est la dame qui s’occupait d’elle en lui laissant quotidiennement à boire et à manger, qui l’a adoptée.

A lire aussi : La vidéo hilarante d'un Boxer qui réclame l'attention de sa maman professeure en plein cours par visioconférence