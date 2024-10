La lettre d'appel à l'aide poignante au sujet d'une chienne errante dont personne ne voulait parvient à une bénévole déterminée à lui offrir la vie heureuse qu'elle mérite

2 personnes ont décidé de joindre leurs efforts pour aider une jeune chienne à en finir avec l’errance pour de bon. La première bonne samaritaine est celle qui l’a découverte et adressé un message aux organisations locales. La 2 e est une bénévole, la seule à avoir répondu à son appel.

Carolina habite Cuautitlan, commune située au nord de la capitale mexicaine. Elle avait remarqué une jeune chienne couchée devant une maison. Elle pensait qu’elle appartenait à la famille qui y vivait. « Je suis rentrée chez moi sans m’en inquiéter », peut-on lire dans une lettre qu’elle a envoyé aux associations locales de protection animale et que relaie The Dodo.



Les jours suivants, en passant devant l’habitation en question, la chienne était toujours dehors. Carolina a pris l’habitude de lui donner à manger et de toquer à la porte, mais personne n’ouvrait. « J'ai frappé à la porte trois jours de suite et personne n'a répondu. Il n'y avait qu'une fenêtre ouverte », raconte-t-elle. Elle s’est alors tournée vers l’animal et lui a dit : « je vais t’aider ».



Carolina a décidé de l’appeler Baguira. Elle l’a emmenée chez le vétérinaire. Vaccinée, traitée contre les parasites et stérilisée, elle a passé plusieurs jours en clinique pendant que sa bienfaitrice essayait d’en savoir plus sur elle.

En retournant à la maison devant laquelle Baguira passait ses journées, Carolina a enfin pu rencontrer quelqu’un. Une jeune fille lui a ouvert. Elle lui a dit qu’elle connaissait la chienne, mais aussi qu’elle n’en était pas la maîtresse et n’avait pas l’intention de s’en occuper.



« Je n’avais pas le courage de la laisser là, alors qu’on ne voulait pas d’elle et qu’un violent orage était imminent », indiquait Carolina dans son message. Celle-ci l’a donc recueillie pour prendre soin d’elle, sachant qu’elle n’était pas en mesure de l’héberger indéfiniment.

Dans sa lettre, elle précisait que Baguira avait approximativement 6 mois et qu’elle ne pouvait « pas lui donner ce dont elle a besoin en tant que chiot : [la possibilité] de courir. Elle aime marcher en laisse et courir comme un cerf ».

« Baguira a tant d’amour à donner »

La seule personne à avoir réagi à son appel à l’aide est Beatriz Ordaz, une bénévole dont nous vous avions déjà parlé à l’occasion du sauvetage d’une autre chienne errante appelée Catalina.

Beatriz Ordaz avait déjà aperçu Baguira, mais comme Carolina, elle était persuadée qu’elle vivait dans la maison devant laquelle elle se trouvait. « Elle refusait de s’éloigner de la porte, relate-t-elle. Mon fils voulait la ramener à la maison, mais j'ai actuellement un chien en accueil et je ne peux pas en admettre un autre. »

Elle et Carolina sont toujours en quête d’un foyer aimant pour la chienne. « Sa maison idéale comprendrait un grand jardin pour qu'elle puisse courir et un panier rembourré à côté du canapé de son propriétaire », dit Carolina à The Dodo. En attendant, elle continue de prendre soin de Baguira, qui « a tant d’amour à donner », conclut-elle dans sa lettre.