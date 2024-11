Un chaton errant qui avait peur de la chienne de ses adoptants apprend à faire confiance et noue une merveilleuse amitié (vidéo)

John Whitaker et sa petite amie Victoria Angel vivent à Arlington, en Virginie (États-Unis). Après avoir découvert l’histoire d’un chaton trouvé dans la rue, ils ont décidé de lui ouvrir les portes de leur maison et de leur cœur.

Le couple avait néanmoins une réserve. En effet, il partageait son quotidien avec Sadie, une chienne de 9 ans qui n’avait jamais vécu avec des compagnons félins. Il ne savait pas comment elle allait réagir en rencontrant la minuscule boule de poils noire, nommée Egg. Cette dernière était très jeune, et ne pesait que quelques grammes.

Le chaton avait peur de la chienne

À son arrivée, les premières interactions étaient « prudentes » et « quelque peu hostiles », indique un article publié dans les colonnes de Newsweek. Sadie, qui « ne comprend pas la notion d’espace personnel », a fait de son mieux pour approcher Egg, mais le chaton la repoussait.

« Le premier jour, Egg avait peur de Sadie, car elle était bien plus grande que lui. Sadie veut être la meilleure amie de tout le monde. Par moment, Egg s’enfuyait et Sadie se plaignait parce qu’elle voulait juste se faire un ami, déclare John, j’étais un peu inquiet au début. La plus grande difficulté était de m’assurer que Sadie n'était pas trop curieuse et lui laissait suffisamment d’espace. »

Les meilleurs amis au monde

Finalement, leur amitié n’a pas mis longtemps à se former, malgré les craintes ! 24 heures après son arrivée, John a découvert Egg en train de pétrir le ventre de Sadie.

Depuis que le chaton a été sauvé en août, il a parcouru un long chemin avec Sadie et a bien grandi. Désormais, les 2 animaux aiment jouer ensemble et se câliner tous les jours. « Victoria et moi aimons tellement la relation qu’entretiennent Egg et Sadie », confie l’adoptant.

© John Whitaker

Le jeune homme de 29 ans publie régulièrement des photos et des vidéos des compères sur les réseaux sociaux.

Leur belle amitié fait fondre le cœur de milliers d’internautes !

© John Whitaker