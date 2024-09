Un couple découvre une famille de chats dans son jardin et décide de lui offrir une vie meilleure (vidéo)

Une famille originaire du Cheshire, en Angleterre, a découvert 4 chatons et leur maman dans son jardin. Les petits félins ont immédiatement conquis le cœur des membres du foyer…

Un jour, Maria Harrison a eu la surprise de tomber nez à truffe avec une famille de félins dans son jardin.

« Mon fiancé et moi avons récemment acheté notre première maison, déclare l’Anglaise à la rédaction de Newsweek, le mois dernier, nous avons découvert qu’une chatte du coin avait quitté son foyer et avait donné naissance à 4 magnifiques chatons dans le jardin de notre voisin âgé, et ils vivaient ensemble dans les buissons. »

En grandissant, les jeunes chats ont pris l’habitude de passer du temps dans le petit écrin de verdure du couple en compagnie de leur maman. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Maria raconte l’histoire de ces adorables boules de poils. Depuis sa mise en ligne, le clip a reçu plus de 48 000 mentions « j’aime ».

Le couple a tendu la main à la famille féline

Désireux de leur venir en aide, le couple a accueilli ses nouveaux invités avec enthousiasme. « Nous avons rapidement fait beaucoup de recherches et acheté de la nourriture pour chatons, un abri pour qu’ils puissent y vivre, un traitement contre les puces, et nous avons pris soin d’eux », confie Maria. Même les lapins du foyer, Maple et Pecan, se sont montrés curieux vis-à-vis des félins.

Très vite, Maria et son fiancé ont appris que le père des chatons était un chat errant, tandis que leur mère avait des propriétaires dans le quartier. Ces derniers ont été soulagés et ravis de retrouver leur compagne aux pattes de velours saine et sauve.

Les chatons ont tous été adoptés

Mais qu’allaient devenir les bébés ? « L’un des petits a volé notre cœur. Il ne nous quittait jamais. Il voulait juste beaucoup d’amour et d’attention, indique Maria, nous l’avons emmené chez le vétérinaire, l’avons fait identifier par puce électronique, vacciner et traiter contre les vers et les puces. » L’animal, nommé Cashew, est devenu un membre permanent de la famille Harrison.

Rassurez-vous, ses frères et sœurs ont tous trouvé chaussure à leur patte ! Le cousin de Maria a adopté l’un des membres de la portée et l'a baptisé Tommy. Quant aux 2 derniers, ils ont poussé les portes de la maison et du cœur d’une résidente infirmière. Leur mère est retournée auprès des siens, et a été stérilisée.

« C’est une histoire de bonheur », conclut Maria.