Un chaton à l'apparence de « Gremlin » devient méconnaissable quelques semaines après son sauvetage

Mary a l’habitude de secourir des chats en détresse. Pourtant, quand elle a rencontré Gremlin pour la première fois, elle n’était pas certaine qu’il survive. Le félin était en très mauvais état de santé, mais elle a tout fait pour le maintenir en vie. Finalement, quelques semaines plus tard après le sauvetage, la boule de poils s’est totalement transformée.

Mary Coulombe, membre d’une association de protection animale à Las Vegas (États-Unis), a pris en charge un chaton en piteux état. Le physique de ce dernier lui a inspiré son prénom : Gremlin. Néanmoins, aujourd’hui, le quadrupède n’a plus du tout la même apparence , car il a parcouru un long chemin vers la guérison.

Gremlin ne pesait que 15 grammes quand Mary l’a rencontré pour la première fois. Elle a rapporté à Newsweek qu’il était dans un état critique, à tel point que son pronostic vital était engagé. Le pauvre souffrait de multiples infections et d’une diarrhée sévère qui l’affaiblissait.

EclecticMagpie22 / Reddit

Une apparence unique

Gremlin avait le pelage tout ébouriffé et de grands yeux globuleux et c’est pourquoi sa sauveteuse l’a appelé ainsi. Cette dernière a tout fait pour qu’il retrouve la santé et lui a fourni des soins quotidiens. Au fur et à mesure, le chaton a commencé à reprendre de l’énergie, puis sa fourrure s’est remise à pousser.

Finalement, Gremlin s’est revêtu d’un magnifique pelage rayé et d’une jolie queue bien fournie : « C'était un petit bébé très malade dont on ne pensait pas qu'il survivrait. Maintenant, il est magnifique », constatait Mary. Le pronostic vital du félin n’était plus engagé et, au contraire, Gremlin avait désormais toute la vie devant lui pour profiter de la vie.

A lire aussi : Invisible pendant près de 2 ans, cette chienne de refuge voit sa vie basculer grâce à un dernier appel à l’aide

EclecticMagpie22 / Reddit

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été époustouflés par cette magnifique transformation : « Quelle bête majestueuse ! Et dire qu'elle vient d’une boule de poils aussi chétive ! Il y a eu une phase de cocon entre cette transformation, car c'est comme une chenille qui se transforme en papillon ! », commentait une personne.