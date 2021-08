Un chat sauve la vie de son maître, bloqué pendant 3 jours au sol après un malaise

Victime d’un malaise depuis plusieurs jours, un sexagénaire strasbourgeois a pu être pris en charge par le SAMU grâce aux miaulements de son chaton, qui avaient interpellé le voisinage. Prévenue, la police est intervenue dans l’appartement et découvert l’homme par terre, incapable de se relever. Son animal de compagnie lui a ainsi sauvé la vie.

A Strasbourg (67), une jeune chatte a été qualifiée d'héroïne après avoir permis, par ses miaulements de détresse, le sauvetage de son maître, rapportait France Bleu ce mercredi 18 août.

L’intervention de la police et la découverte de l’homme de 67 ans avaient eu lieu la veille. Des voisines de ce dernier avaient entendu les miaulements incessants du félin, qui errait dans la véranda du domicile de son propriétaire. Intriguées par ces cris et comprenant qu’il se passait quelque chose d’inhabituel, elles ont composé le 17 pour prévenir les forces de l’ordre. Des précisions livrées sur Twitter par la Police Nationale 67.

Hier #Journéeduchatnoir les policiers strasbourgeois sont intervenus suite à un appel 17 pour venir en aide à un chaton seul dans une véranda depuis 3j.

Sur place, ils se sont introduits dans l'appartement par une fenêtre laissée ouverte et ont découvert un homme affaibli au sol. pic.twitter.com/9WHFwpxFFE — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) August 18, 2021

L’homme s’était effondré 3 jours plus tôt sans pouvoir se relever

Des policiers se sont présentés devant l’appartement en question. Ils ont réussi à y pénétrer par une fenêtre qui était ouverte, trouvant alors le sexagénaire sur le sol. Il était conscient, mais ses propos quelque peu confus. Et pour cause ! Le maître du brave chaton avait été victime d’un malaise 3 jours plus tôt. Il s’était effondré et ne pouvait plus se relever depuis.

La police en a informé le SAMU et ce dernier a pris l’homme en charge, qui était donc désormais hors de danger.

La SPA strasbourgeoise prend soin de la chatte

Quant à sa chatte, sa sauveuse, elle a été confiée à la Société protectrice des animaux (SPA) de Strasbourg. C’est ce qu’a indiqué la Police Nationale du Bas-Rhin dans un autre tweet, accompagné d’une photo de l’animal transmise par le refuge bas-rhinois.

A lire aussi : Un chien errant perdu dans le froid canadien émeut les internautes et retrouve une famille