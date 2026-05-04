Un chat, retrouvé les pattes ligotées près d'un tas de croquettes par une promeneuse est pris en charge par une association qui porte plainte

Le 24 avril, alors qu’elle se promenait dans un champ près d’Annoeullin (Nord), une femme a découvert un chat dont les pattes étaient ligotées. Près de lui se trouvait un sachet de croquettes. Abandonné à son triste sort, il a été confié à l’association La Brigade de Léon, gérée par Domiga Pollet. Celle-ci a déposé plainte contre cet acte de cruauté.

C’est dans un champ situé près d'Annoeullin et Allennes-les-Marais (sud-ouest de Lille, Nord) qu’un jeune chat a été découvert par une promeneuse, le vendredi 24 avril. Ses pattes étaient ligotées, et un sachet de croquettes était placé près de lui, expliquait le média La Nouvelle République. Abandonné en pleine nature, dans les ronces, il n’a été repéré par la passante que parce qu’il miaulait.

« On ne sait pas combien de temps il est resté là »

Confié à l’association la Brigade de Léon , dirigée par Domiga Pollet , également propriétaire d’une pension féline, le chat a été baptisé Azalée. « C’est mystérieux, mettre des croquettes, c’est plutôt pour un abandon, mais là, le chat ne pouvait pas partir… On ne sait pas combien de temps il est resté là », s’indignait Domiga Pollet. En l’absence de tatouage ou de puce d’identification, il était impossible de retrouver son propriétaire. Cependant, un appel à témoins a été lancé et, en parallèle, Domiga a déposé plainte à la gendarmerie pour cet « acte de cruauté humaine ».

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

« Colère. Tristesse. Incompréhension. »

Comme l’expliquait la publication Facebook du 24 avril consacrée à Azalée, la promeneuse avait contacté la mairie au préalable, mais ceux-ci l’ont renvoyée vers la Brigade de Léon. Dans un premier temps, elle l’a conduite chez le vétérinaire qui n’a pas pu identifier Azalée, puis a contacté l’association. Même si celle-ci n’avait plus de place pour accueillir la jeune chatte, il était impensable pour les bénévoles de ne pas réagir face à une telle situation.

Domiga Pollet, La Brigade de Léon / Facebook

« Comment fermer les yeux face à ça ?! Alors encore une fois… on pousse les murs, et deux de nos bénévoles l'emmènent en urgence chez le vétérinaire. La minette, qui semblait âgée au vu de son état, est en réalité très jeune (1 à 2 ans). Son état nous serre le cœur : déshydratation, poil terne, fortes douleurs à l’arrière-train… probablement en essayant de se libérer… ou à cause de maltraitance ?? » Et malgré cela, elle restait très sociable et avait encore confiance en l’humain…

Domiga Pollet, La Brigade de Léon / Facebook

Examinée par un ostéopathe pour animaux, la pauvre chatte souffre du dos et des pattes arrière « Elle se déplace difficilement, comme un vieux chat alors qu’a priori elle est encore jeune » expliquait Domiga.

« Une immense victoire »

Placée sous anti-inflammatoires et anti douleurs, Azalée se remet peu à peu de ses émotions. La Brigade de Léon a donné de ses nouvelles le 27 avril expliquant qu’elle « marche à nouveau pour venir vers nous, elle est plus vive, plus curieuse… Elle a même retrouvé le chemin de la litière au bout de deux jours. Au début, elle cachait sa tête dans son coussin, comme pour disparaître… Aujourd’hui, elle observe, elle découvre, elle ose. Ce sont de petits pas pour le monde… mais pour elle, c’est déjà une immense victoire. »

A lire aussi : « Le plus adorable des duos », ce chat et ce Beagle nouent une relation tellement forte qu'ils partagent tout ensemble (vidéo)

L’info Woopets : quelle est la pour peine encourue acte de cruauté sur un animal ?

Selon l’article 521-1 du Code pénal, tout acte de cruauté commis sur un animal, qu’il soit « domestique, apprivoisé ou tenu en captivité », est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.