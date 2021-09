Un chat coincé sur le toit d'un stade rattrapé par les supporters grâce à un drapeau (vidéo)

Personne ne sait ce qu’il est advenu d’un chat ayant fait une chute de plusieurs mètres dans un stade en Floride, mais il y a bel et bien survécu grâce à l’intervention des spectateurs. Des faits rapportés par le Miami Hurricane, ce dimanche 12 septembre.

L’incident avait eu lieu la veille au Hard Rock Stadium de Miami (Floride). Les Hurricanes, équipe de football américain de l’Université de Miami, accueillaient les Mountaineers d'Appalachian State, venus de Caroline du Nord.

Durant la première mi-temps du match, des cris ont commencé à retentir dans une section des travées. Le public voyait un chat suspendu plusieurs mètres au-dessus du vide ; il était accroché par le collier et l’une des pattes avant à la bâche recouvrant la façade de la bordure de la zone supérieure. L’animal était hors d’atteinte des fans qui se trouvaient à cet étage.

D’ailleurs, c’est lorsque l’un d’eux a vainement tendu le bras pour essayer de l’attraper que le félin a lâché prise. Heureusement, sa chute a été amortie par le drapeau américain déployé par les spectateurs qui se trouvaient en dessous. Le chat a rebondi sur ce filet de sauvetage improvisé, avant de se retrouver sur l’une des marches du stade.

