Un Bouvier Bernois sauvé d'une usine à chiots trouve sa vocation grâce à une association et un militaire dévoué (vidéo)

Paws of War, une association basée à Nesconset dans l’Etat de New York, agit sur plusieurs fronts. Elle aide les militaires américains rentrés au pays à rapatrier et adopter les animaux de compagnie avec lesquels ils se sont liés d’amitié lors de leurs déploiements à l’étranger. C’est ce qu’elle avait fait notamment pour Joy et son chien Koda, ainsi que pour Matt et Coreen Johnson et leurs amis à 4 pattes Ruby et Sunny.

D’autre part, Paws of War recrute des canidés dans les refuges pour les former afin qu’ils deviennent chiens d’assistance ou de thérapie, puis les confient à des vétérans des forces armées qu’ils accompagnent au quotidien.

Récemment, c’est un Bouvier Bernois répondant au nom de Hudson qui a bénéficié du formidable travail effectué par cette organisation.

Hudson était encore très jeune au moment de son sauvetage par l’association début 2023. Il avait vu le jour dans une usine à chiots et n’avait ainsi connu que la négligence et la surpopulation, rapporte PetHelpful. Ces traumatismes, il a toutefois réussi à les surmonter grâce à l’équipe de Paws of War.



Paws of War / Facebook

Cette dernière lui tout d’abord trouvé une famille attentionnée et aimante, celle d’Ali. Ce dernier, officier dans l’aviation du Corps des Marines des Etats-Unis, l’a en effet adopté en mai 2023.

Un chien heureux et épanoui

Paws of War a également offert à Hudson l’opportunité de commencer une formation pour devenir chien d’assistance.

« Hudson a surmonté la négligence et s'épanouit désormais non seulement dans sa nouvelle maison, mais également dans son apprentissage pour devenir chien d'assistance », explique ainsi l’association.

Le chien est ravi de pouvoir profiter de sa nouvelle vie aux côtés d’Ali, mais aussi de son congénère Hercules et de son nouvel ami félin appelé Buzz. Avec Hercules, une grande complicité s’est mise en place et son aîné lui apprend à savourer les joies de la vie canine. Récemment, Hudson a vécu sa toute première chute de neige en sa compagnie et a découvert le plaisir de « jouer dehors et de courir après son copain » sous les flocons, d’après Paws of War.

Paws of War / Facebook