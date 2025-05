Un Bouledogue Français pris au piège dans un conduit de drainage agit "comme si de rien n'était" après son sauvetage

Sa fierté en a pris un coup, mais Moose ne voulait absolument pas le montrer. Ce chien a tenu à faire bonne figure, mais aussi et surtout à savourer son sauvetage après avoir passé près d’une heure et demie sous terre. L’intervention des pompiers lui a permis de retrouver l’air libre et sa famille qui avait vainement tenté de le secourir avant de s’en remettre aux soldats du feu.