Un Bouledogue Français introuvable depuis 11 jours refait surface à la faveur d'un "effort d'équipe massif"

Opérée depuis peu et appartenant à une race particulièrement prisée des voleurs de chiens, la disparition de Dotty avait suscité angoisse et interrogations chez sa famille. L’espoir restait toutefois permis, notamment grâce aux bénévoles qui se sont vite mobilisés.

Un « effort d’équipe massif ». C’est ainsi que Lisa Dean, fondatrice de l’association Beauty’s Legacy dédiée à la recherche d’animaux perdus, qualifie l’élan de solidarité s’étant créé pour retrouver une chienne dont la famille n’avait plus de nouvelles depuis 11 jours. Dotty, femelle Bouledogue Français, est revenue saine et sauve auprès des siens à Shiregreen, dans la banlieue de Sheffield en Angleterre, rapporte The Star ce jeudi 1er août.

Dotty avait disparu le samedi 20 juillet peu après minuit. Sa propriétaire Kym Barnett s’était aussitôt lancée à sa recherche et a rapidement été rejointe par de nombreux membres de la communauté locale, dont Lisa Dean et son équipe.



Lisa Dean

Mardi soir (30 juillet), quelqu’un a appelé cette dernière pour lui indiquer avoir aperçu la chienne de 9 ans dans la commune voisine d’Ecclesfield. Des images de vidéosurveillance ont confirmé ce témoignage.

Le lendemain matin, un nouveau signalement par téléphone faisait état de la présence de Dotty dans le jardin d’une dame, un peu plus loin à Chapeltown. 2 bénévoles, Stacey Gill et sa fille Faith se sont rapidement rendues sur les lieux pour récupérer la chienne.

Elles étaient d’autant plus soulagées que Dotty se portait bien malgré ses 11 jours de cavale. Elle qui avait récemment été opérée a perdu ses points de suture pendant sa fugue.



Lisa Dean

La piste du vol privilégiée

Lisa Dean est convaincue qu’on a emmené la chienne avant de l’abandonner en voyant les avis de recherche relayés massivement. « Il est impossible que cette chienne ait vécu dehors pendant 11 ou 12 jours, dit-elle à ce propos. Elle n'est pas mouillée, elle n'est pas sale. Elle sent le moisi, comme si elle était enfermée quelque part ».

« Nous avons eu un temps très chaud et elle n’est pas déshydratée, elle n’est pas faible, elle n’est pas amaigrie. Elle a été emmenée et abandonnée », poursuit la fondatrice de Beauty’s Legacy.

Lisa Dean était présente lors des retrouvailles, qui ont évidemment été joyeuses. Dotty « remuait la queue. Elle était heureuse de retrouver tout le monde. Elle m’a donné un gros bisou », raconte la bénévole.

Kym Barnett